Habrá movilizaciones en Concordia por despidos en estaciones de servicio

Foto 1/2 Foto 2/2 Fabián Rivero y Natalia Amengua

En la jornada de ayer, se conoció que fueron despedidos tres trabajadores la empresa de Combustibles Litoral y otro de Bossi Lubricantes, que están sobre la Ruta 14, además de un empleado de Metanec, ubicada en avenida Monseñor Rösch e Independencia de la ciudad de Concordia. Este jueves habrá una movilización en los lugares mencionados, para intentar revertir la situación.



Fabián Antonio Rivero, titular del Sindicato de Estaciones de Servicio delegación Concordia, manifestó que "es un momento muy difícil para nosotros, nuestra preocupación es por los trabajadores que han quedado sin trabajo, estamos hablando de tres operarios de la empresa de Combustibles Litoral y un compañero de la empresa Bossi Lubricantes, que están sobre la Ruta 14. También nos solidarizamos con los compañeros de la empresa Metanec, que está ubicada en avenida Monseñor Rösch e Independencia, donde también despidieron a uno de los compañeros que trabaja en esta estación de servicio".



"Lo que estamos tratando es de poder llevar adelante y manifestar públicamente este acto de discriminación en contra de los trabajadores, porque no hubo ningún tipo de aviso previo a los trabajadores mandando un telegrama que a partir del día de la fecha quedan sin trabajo por un problema financiero de la empresa y eso nos llama mucho la atención, ya que estamos hablando del mismo empleador que tiene tres estaciones de servicio".



El representante de los playeros destacó que "tenemos un caso muy especial que es la empresa Metanec S.A., que es la que está en Monseñor Rösch, ex estación de servicio Milanich, donde estaba el empresario Adrián Berra hasta diciembre del 2017 y nos encontramos ahora con que había sido transferida a Gustavo Bossi, por los cual los compañeros a partir de febrero de este año no percibieron ningún tipo de aportes ni de sindicato ni de obra social, y hoy nos encontramos con que tampoco tienen recibo de sueldo".



Por su parte, Natalia Amengua, integrante del Consejo Directivo del Sindicato a nivel provincial dijo a diario El Sol: "Estamos en un acto de solidaridad, donde nos encontramos acompañando y trabajando en unidad para respaldar a los trabajadores en este momento tan crítico, porque las realidades que hemos visto pasar por esta oficina son terribles, pero hay que darles una solución y queremos brindar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que ellos sientan apoyo".



Anunció luego que este jueves "nos vamos a concentrar en la estación de servicio ex Milanich, Metanec S.A., junto a los compañeros, acompañándolos, apoyándolos y después estaremos en la estación de servicio en la entrada a Calabacilla".