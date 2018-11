Fotos: Entregaron la casa al joven que pensó que había ganado una aspiradora

Junto a la parrilla

El Círculo Católico de Obreros de Concepción del Uruguay entregó este miércoles, la Vivienda totalmente amueblada y equipada con los artículos electrodomésticos, que sorteó el pasado sábado 27 de octubre, con los números de la Lotería de Entre Ríos,al recibir el primer premio tan ansiado.El Círculo Católico de Obreros de Concepción del Uruguay difundió las fotografías de la entrega de la casa,Cabe recordar que el sorteo tuvo su particular historia, debido al sistema de sorteo que eligieronEl sorteo se realiza con la modalidad queEn esa oportunidad, el integrante de la comisión del Círculo Católico de Obrero, Marcelo Gavino contó, los avatares que pasaron, para encontrar al dueño de la casa. "La casa sale o sale.. No se había enterado porque la gente mira el primer número que sale y no los demás", afirmó.Gavino contó que convocaron al ganador para comunicarle que era el dueño de la casa, y el joven no estaba enterado del premio que había obtenido. "El cuarto premio era una aspiradora y el ganador fue al Círculo,. "Está ubicada frente a la Escuela Normal. Tiene cocina, heladera, tres aire acondicionados, lavarropas, microondas, secador de pelo, camas en los dos dormitorios y lo único que falta, es poner las sábanas y llevar la vajilla", afirmó Gavino.