Atendieron a un joven por una mordedura de yarará en las Islas de Victoria

Un joven fue atendido el sábado último en el Hospital Provincial de Rosario luego de haber sufrido una mordedura de yarará en la zona de islas en Victoria.Según indicó la directora del Toxicología de ese efector, Silvia Martínez, el hecho se produjo en la tarde del sábado cuando el muchacho "estando en la zona de islas, se movilizó en medio de los pastos altos y fue mordido en la pierna derecha. Por suerte estaba con unos amigos que lo cruzaron al Eva Perón y después al Provincial, donde se lo trató con suero antiofídico".La profesional no supo precisar si el joven, de nombre Dante, tuvo un desmayo, como trascendió a través de un audio: "Sí puedo decir que el joven remitía mucho dolor porque las mordeduras de yarará son de bastante riesgo. La persona tiene seis horas para que se le aplique el suero, después de eso la situación se agrava".Más allá de este caso puntual, la titular del área de Toxicología del Provincial recomendó "no aplicar el suero por cuenta propia, ni portar el suero".Sobre el caso del sábado destacó que "afortunadamente la situación fue manejable afortunadamente. Hay casos leves, pero este fue de moderado a severo. No sé si por la cantidad de veneno que recibió o por qué".

Consultada porsobre qué pasaba en caso de la mordedura fuera a un bebé o a un chico de corta edad, Martínez recordó que "los tiempos (de aplicación del suero antiofídico) son exactamente iguales. La conducta a seguir es la misma".