Fanatismo y coincidencia: Bautizaron a su primer hijo con el nombre de su club

Una pareja de la ciudad de Pinamar decidió ponerle el nombre "River Plate" a su primer hijo, además de llamarlo "Enzo" en homenaje al ídolo millonario, Francescoli.El bebé, hijo de Ana Sofía Plate y Nahuel Eduardo Bejerano nació el pasado 16 de octubre y su nombre completo es "Agustín Enzo River Plate Bejarano"."Es una idea que siempre tuve. Al principio lo iba a llamar Enzo por 'El Príncipe', que es el ídolo máximo que tengo. Pero se me ocurrió preguntarle a mi señora si me daba la posibilidad de ponerle River ya que el apellido de ella es Plate y coincidía todo", contó Nahuel a Cadena 3."Me dijo que sí y después con el correr del tiempo se fue afirmando la idea. Ella es simpatizante pero está mimetizada con River. Se despierta y se acuesta con River", agregó.Consultado por la Superfinal, expresó: "Estoy tranquilo, esperando para disfrutar un espectáculo único. Ojalá tengamos la posibilidad de volver a ganarlo, y si no es así hay que disfrutarlo al máximo y saber que uno de los dos va a ganar y el otro perder. Hay que disfrutar el momento".