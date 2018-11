Se cumplen dos años de la muerte de joven víctima de acoso escolar

La vida de Oriana Picotti, en la localidad de Paso de la Arena, se vio truncada. El 10 de noviembre de 2016 la adolescente tomó la decisión de quitarse la vida tras sufrir acoso escolar por parte de sus compañeras."Para nosotros es como si fuera ayer", expresó la mujer durante el programade"Nuestro lema eraRecordó que "Oriana tuvo un año de acoso, donde la tenían amenazada con diferentes situaciones. Ella lo único que le manifestó a los padres era"La muerte no es la solución a nada. Siempre hay algo por hacer", expresó, al tiempo que puso de relieve lo necesario que es que los padres incursionen en las redes sociales para saber qué están haciendo sus hijos.La joven nunca exteriorizó nada con sus familiares y allegados. "Oriana tenía la autoestima muy baja. Este un tema muy importante en los niños y adolescentes", remarcó.Recordó que luego del suicidio supieron. "Ellas saben muy bien de quien hablo. Lamentablemente a Oriana no la tenemos. Sabemos que existe la justicia divina", pero resaltó que se necesita que "la gente que haga esto reciba un castigo".Resaltó que "desde la institución querían dar vuelta la página como que no hubiera pasado nada. Hay que reconocer lo que pasó por los chicos que van ahora y que no vuelva a pasar".Reclamó no minimizar las cosas en los establecimientos educativos, sino que ante casos como el de "Oriana que va llorando, llamar a sus padres. No hay que tener miedo, porque con éste no se llega a ningún lado".En ese marco, pidió que "en las escuelas se tome más en serio el tema para que el chico se dé cuenta de qué está bien y qué está mal".Cabe recordar que el caso pasó al Consejo General de Educación, que determinó dar por finalizada la información sumaria mandada a instruir en elEn ese marco, dispuso "restituir a la docente María Lorena Weisheim en el cargo de rectora" y al "docente Fabián Sebastián Schiebert en el cargo de Supervisor de Educación Secundaria Zona XIV - titular- del departamento Paraná".