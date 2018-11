Buscan a un hombre cuya pareja es oriunda de Paraná: Es viudo y tiene tres hijos

Buscan a un hombre de 41 años que se ausentó de su hogar, en la ciudad de Santa Fe, el miércoles de la semana pasada. Es viudo y tiene tres hijos. Su actual pareja, una mujer oriunda de Paraná, dio detalles de la búsqueda a Elonce.Se trata de Fabián Darío Yappert, quien falta de su hogar de la ciudad de Santa Fe desde el 31 de octubre de 2018. Según consta en la denuncia, el hombre es de tez blanca, contextura mediana y una estatura de 1,75 metros, cabello castaño claro, corto, lacio y ojos marrones."Está desaparecido desde el miércoles. Él se despidió de su hijo y salió para ir a trabajar, pero nunca llegó. Ya hace siete días que no sabemos nada de él", confirmó a, su novia Rosana Rey.De acuerdo a lo que comentó la mujer, su pareja se domicilia en Barrio La Esperanza de Santa Fe, y se desempeña en el Servicio Penitenciario de esa provincia.Versiones indican que Yappert fue visto por última vez en la Terminal de Ómnibus de Santa Fe, donde presumiblemente tomó un colectivo con destino a Rosario."Hemos viajado a Rosario varias veces, su hermano está allá, pero no está, no aparece", lamentó la mujer de 50 años, y domiciliada en calle 25 de Junio de Paraná.Cuando se le consultó si había podido comunicarse con su pareja, Rey aseguró que hacía un mes que estaba sin teléfono celular. "Se había roto el celular de uno de sus hijos, y él le había dado el suyo", comentó al respecto.Yappert es viudo, y tiene tres hijos de 18, 17 y 3 años de edad. Su esposa había fallecido tiempo atrás a causa de una enfermedad terminal. Desde el entorno, estimaban que el hombre podría estar deprimido, pero tales versiones fueron desmentidas por su actual pareja."Hace dos meses que comenzamos una relación y yo viajaba hasta tres veces a la semana a Santa Fe", comentó la mujer a este medio.La denuncia por averiguación de paradero fue radica en sede policial por la hermana de Yappert.La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicitó cualquier información sobre el paradero del hombre de 41 años, e intervienen en el caso, la Comisaría 26º y la Fiscalía Regional 1, a cargo de Marcelo Fontana.