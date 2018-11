Un entrerriano competirá por ser "Emprendedor del año"

Este jueves 8 a las 11, se presentará el emprendimiento de Jorge Antonio Maximiliano Panaino que representará a la provincia de Entre Ríos en la semifinal del Concurso "Emprendedor de Año". El proyecto del gualeguaychuense de 35 años, consiste en el desarrollo y producción de UAV (vehículo aéreo no tripulado) en su formato avión, que vuela de manera autónoma gracias al piloto automático y al GPS incorporado.De esta manera va tomando fotografías a un intervalo determinado, para luego procesar la información con softwares específicos para obtener distintos resultados como: modelos 3D del terreno, ortofotografías, curvas de nivel, cálculo de volúmenes, índice verde capacidad productiva de suelo etc. Esta información puede ser útil para el sector Agrícola, Ingeniería, Planificación, entre otros.El 13 de noviembre próximo se realizará la semifinal del concurso en el museo de la Casa Rosada en Buenos Aires, coordinado por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.La selección de proyectos innovadores se hizo entre más de 104 trabajos de todo el país, respaldados por distintas organizaciones como Clubes de Emprendedores, Ciudades para Emprender, Aceleradoras, Incubadoras, Polos Tecnológicos, Clusters y otras instituciones de ésta índole.La provincia de Entre Ríos presentó diversos proyectos con alto potencial, los cuales fueron evaluados y calificados por un Comité Evaluador. El mismo seleccionó y consideró bajo ciertos criterios al emprendimiento de la Incubadora - UCU como referente para competir en representación provincial.La representación de nuestra provincia nace de un emprendimiento incubado y postulado por Incubadora UCU, el cual pertenece al agrimensor Maximiliano Panaino.Este emprendimiento, considerado de alto contenido tecnológico por la Academia Argentina Emprende, está siendo incubado por la secretaría de Producción y Vinculación Tecnológica de la Universidad a cargo de Gustavo Solanas y el Lic. Javier Pinget.En total, son 17 emprendedores de distintas provincias del país los que fueron postulados por instituciones de apoyo a emprendedores para competir por el premio. La iniciativa se enmarca en la Semana Global del Emprendedor, que se realiza en noviembre en más de 50 países. Hasta el 11 de noviembre se podrá votar de manera on line y el público podrá elegir a su favorito.El ganador del premio y la institución que lo acompañó y postuló, ganarán el acceso a todas las actividades del Global Entrepreneurship Congress 2019 (GEC2019) que se realizará en la ciudad de Manama, Bahrein, del 15 al 18 de abril del año próximo.Para votar al Emprendedor del Año ingresar en: http://desafiospublicos.argentina.gob.ar/desafios/ideas/35/101/recientes