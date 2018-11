Foto: Intensifican la búsqueda de joven que salió a pescar y no regresó Crédito: Télam

El jefe del Departamento de Relaciones de la Policía provincial, Sergio Aguilar, confirmó que el joven continúa desaparecido desde el miércoles 31 y que se está intensificando la búsqueda en el riachuelo, la zona dónde habrían ido a pescar.



"Alquilaron una embarcación y presumiblemente, se separaron, dos habrían quedado en la orilla. Se está investigando qué pudo haber pasado", señaló el oficial.



En tanto, señaló que uno de los compañeros de Ponce fue demorado y luego liberado y que los cuatro serán citados a declarar nuevamente "para que aporten más datos".



"Todo puede ser, pudo haberse caído al agua, o le hicieron algo, no lo sabemos", dijo Aguilar a Télam.



Señaló que la denuncia por la desaparición fue realizada por el padre del joven, tras lo cual se inició la búsqueda "solicitando además colaboración a la Prefectura Naval Argentina para la búsqueda por agua, mientras que por vía terrestre se realizan intensos rastrillajes por la zona".



Por otra parte, María Molina, madre del joven desaparecido, pidió hoy ayuda para dar con el paradero de su hijo y manifestó sus dudas sobre sus compañeros de pesca.



"No sabemos si fue una trampa, no sabemos qué pasó", dijo a la mujer en declaraciones a Radio Dos.



En tanto, señaló que "todos regresaron sanos y salvos y no sabemos dónde está él ".



"Que se acerque la mamá de alguno de los chicos y que hable, pido por favor que den la cara", reclamó Molina.



Dijo además que la Policía habría encontrado en el celular de su hijo, que dejó en su casa, "mensajes con amenazas", dato que no fue confirmado a Télam ya que desde Relaciones Institucionales, señalaron que no cuentan con esa información.



Finalmente, la madre de Ramón Ponce señaló que "hay algo raro, no sé si le hicieron algo a mi hijo".



Mientras tanto, la búsqueda continúa y los cuatro acompañantes del joven desaparecido serán citados para ampliar su declaración, según adelantó a Télam el comisario Sergio Aguilar.



En el caso por desaparición de persona interviene la Fiscalía de Instrucción Nº6 a cargo del Gustavo Robineau.