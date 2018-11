Piden asistencia para adolescente que está internada tras grave accidente

El domingo, la chica de 16 años circulaba en moto, junto a otro menor, de 13 años. Sufrieron un accidente y fueron derivados a Paraná.

"Mi hija tiene 16 años, se llama Sasha Bogado, está embarazada de dos meses, tuvo el accidente y vino a Paraná con lo puesto. Necesita ropa, porque de la urgencia, no trajo nada", indicó a Elonce TV, Marina Bustos, su madre.



La chica "iba a bordo de una moto de 150 cc y fue chocada por una camioneta, resultó con fractura en el fémur de la pierna izquierda. El hombre iba alcoholizado, en contramano. Un chico que tiene 13 años iba con mi hija en la moto, está en el San Roque grave, porque pegó en el cordón del asfalto con la cabeza", manifestó la mujer.



Dijo que su hija no cuenta con obra social.



"No tenemos dinero, ella borda para una comparsa y así se gana así la plata", relató su madre.



Conto que la chica además padece de artrosis.



Piden colaboración con ropa para la chica. Elonce.com.