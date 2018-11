Le pidió matrimonio en el acto de graduación: La respuesta en video y fotos

Complicidad del Rector

De rodillas en la graduación

La Universidad Adventista del Plata, ubicada en la localidad de Villa Libertador San Martín, vivió este fin de semana, la segunda graduación del año 2018. El domingo se llevó a cabo el acto de graduación, donde desde las 8:30 de la mañana, en el Auditorio Mayor, graduandos, familias, autoridades de la UAP y de la Iglesia Adventista se dieron cita para llevar a cabo la entrega de títulos a los nuevos profesionales, indicó. En ese marco fue que la graduada Mariana Sampaio, tuvo a su cargo el discurso de gratitud.Mariana es nacida en San Pablo, y radicada junto a su familia en Porto Alegre (Brasil); en Libertador San Martín, cursó la carrera de medicina en la Universidad Adventista del Plata, y fue quien tuvo a su cargo la lectura del discurso de gratitud en el marco del acto de entrega de títulos.Una vez que terminó con la presentación, el Mag. Horacio Rizzo, rector de la UAP, se le acercó para preguntarle quienes la estaban acompañando, a lo que la graduada indicó que "vino toda mi familia; mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano, mi cuñado y mi novio". Seguidamente, la pregunta fue si su novio era argentino, a lo que contestó que "no, no es de aquí, es brasilero".Así fue que Rizzo invitó a Gustavo, a subir al escenario para que todos los presentes conocieran al novio de esta nueva profesional. Al subir al escenario, quien mediaba de presentador del momento le realizó algunas preguntas al enamorado, que permitieron una rápida presentación ante el público para seguidamente indicar que "acredito que Gustavo tiene algo para decirte a vos".Acto seguido, el novio expresó por micrófono que "yo no hablo español, entonces voy a hablar en portugués", y mirándola a los ojos le dijo que "llevamos mucho tiempo juntos; y sé que este es un lugar especial para ti, sé que estás con personas que son especiales para ti, y que este es el fin de una etapa que da comienzo a una nueva etapa. Y sabiendo que eso es especial para ti, quiero que este sea un momento especial para ambos?", y fue el momento en que sacando del bolsillo interno de su abrigo de jean, una pequeña caja, se arrodilló frente a su amada declarándole su amor incondicional al pedirle casamiento.La respuesta recibida fue un "si, acepto casarme contigo". Lo que fue celebrado por todos los presentes en el lugar.