Bolsones de PAMI: Se entregan menos productos "porque el dinero no alcanza"

Debido a la situación económica del país, desde un Centro de Jubilados de Paraná dieron cuenta de la situación que atraviesa la entrega de los llamados, ese complemento alimentario para los pasivos nacionales y provinciales."Se entregan dos tipos de bolsones:a matrimonios con dos sueldos mínimos ypara el caso de abuelos solos que no tienen otro beneficio: el primero es por aproximadamentey el segundo, poren el que se duplican los productos para que alcance un poquito más", explicó a, Elsa, la responsable del armado de los bolsones en el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales "19 de Septiembre" de Paraná.En la oportunidad, la jubilada apuntó que la partida proveniente de PAMI para el armado de los bolsones, se actualiza mensualmente, pero estimó que"Teniendo en cuenta la economía del país, todo ha ido decayendo, y así, reveló Elsa.En la oportunidad, mencionó que el bolsón se arma con alimentos básicos, entre los que mencionó: fideos, puré de tomate, mermelada, arroz, azúcar, harina., comentó al respecto., aseguró.De acuerdo a lo que explicó, los primeros miércoles del mes se realiza la compulsa de precios con los proveedores, PAMI y los centros de jubilados. Las responsables del Centro eligen las marcas y los costos de los productos, y quien arma el bolsón de tener los precios de los productos, es una nutricionista de PAMI.Elsa aseguró que "los abuelos no se quejan". "Es una ayuda mensual que los abuelos vienen gustosos a buscarlo, porque ese bolsito les da una mano importante y ellos están conformes"."Cuando tienen algo que reprochar en cuanto a calidad o cantidad, nos dicen. Pero en este momento no hay quejas", insistió.Sin embargo, Nely, otra de las colaboradoras en el Centro, reveló:"Muchos dejaron el bolsón porque nos les conviene para gar un remis para venir a buscarlo. A veces vienen de dos, pero les conviene comprar en un supermercado cercano a su casa", explicó.Finalmente, desde el Centro destacaron la participación de jubilados que se suman a trabajar ad honorem para la entrega de los bolsones a otros abuelos.