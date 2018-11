Una madre pide recuperar los recuerdos de su hijo muerto: Robaron su celular

Una madre busca recuperar el celular robado de su hijo muerto, quien falleció a los 14 años en mayo de 2017 tras padecer un tumor.Solange Brunetti, de Devoto, Córdoba, dijo a Cadena 3 que el teléfono fue sustraído el sábado pasado en su casa y que el aparato tenía fotos, videos y audios de su hijo León."Se llevaron plata y objetos con mucha carga emocional. Cuando entré a mi casa, ví que la pieza de mi hijo estaba revuelta, habían pisado la ropa y que faltaba el celular. Esto es lo único que estoy reclamando", indicó.Confesó que está "shockeada" y que "nadie tiene que resignarse porque no merecemos que nos roben hasta los recuerdos". "Hace un tiempo fallaba mi celular y activé el de mi hijo por unos días, y allí me encontré con muchas fotos, videos y audios que quería guardar", subrayó."Llamado a la solidaridad... sábado 28 del corriente mes alrededor de la media noche entraron a mi casa a robarme. Lejos de importarme lo material llevaron pertenencias personales de mucho valor para mi!", escribió angustiada en su publicación de Facebook.Solange necesita cualquier tipo de información para poder recuperar su celular y a los responsables del robo. "Soy un madre que perdió su hijo hace poco tiempo y las pertenencias de valor para mi eran suyas, por eso voy a mover cielo y tierra para recuperarlas ofreciendo recompensa a quienes colaboren con datos certeros", continuó en el posteo.Para finalizar el mensaje, la madre le habló directamente a los ladrones y les advirtió que es "capaz de llegar hasta las últimas consecuencias".Por cualquier información que pueda servir, comunicarse vía Facebook a la página "Si no te gusta lola si no te gusta lola".