PAMI repartirá unas 5 millones de credenciales magnéticas

El organismo avanzará con el sistema de "firma digital" para los médicos, con el fin de evitar recetas en papel, facilitar la atención de afiliados en las farmacias evitando en paralelo maniobras irregulares.Así lo dijo el director ejecutivo de la obra social, Sergio Cassinotti."Nos va a servir para armar un mapa de patologías, además de darle mayor transparencia al sistema y evitar el fraude", dijo Cassinotti.El funcionario explicó que"Puede hacer una compra de medicamento o una internación, y ese consumo va a un historial a nombre del afiliado, allí va a estar todo lo que hizo y cuando vaya al médico, nada más con ver el número, le da la historia clínica", dijo el funcionario."El médico puede ver allí, por ejemplo, que si se hizo recientemente un estudio, no le podrá mandar a hacer otro igual, lo que es muy importante porque hoy, en todo el mundo, el 30 por ciento del gasto en salud, tiene que ver con prestaciones que no son necesarias o con corrupción, y esto es lo que estamos tratando de eliminar", señaló.Sobre el fraude en medicamentos, explicó que es "muy difícil medirlo, y hoy hay muchas medidas de auditoría que lo están evitando".Explicó que el "95% de los médicos de cabecera usan la receta electrónica y lo que estamos pretendiendo es que el año que viene se trabaje con la firma digital" en todo el sistema."Eso va a traer una gran ventaja porque el médico prescribirá el medicamento, lo va a firmar digitalmente y las farmacias lo van a ver en la pantalla y los jubilados no tendrán que regresar al consultorio a retirar recetas a los dos días", señaló.