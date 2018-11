Hallazgo de un argentino, clave para entender la regeneración del hígado graso

Un joven investigador argentino descubrió una nueva respuesta metabólica durante la regeneración del hígado, cuando las células no pueden funcionar con normalidad.??Se trata del investigador argentino Matías José Caldez quien realizó el hallazgo en un laboratorio del Instituto de Biología Celular y Molecular, que es uno de los institutos de investigación de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación (Agency of Science Technology and Research, A*STAR Singapur).? ?"Cuando el hígado sufre algún daño, sus células pueden dividirse normalmente para recuperar las funciones del órgano. Sin embargo, cuando el hígado está enfermo, como sucede con gente que sufre de hígado graso o con cirrosis, las células no pueden dividirse normalmente. Esto tiene un impacto en la recuperación de los pacientes luego del trasplante de hígado, que es una de las terapias de primera línea recomendada para pacientes que sufren de problemas hepáticos como el hígado graso", explicó Caldez.? ?Para avanzar en la investigación, Caldez y sus colegas se preguntaron si existe alguna relación entre la división celular de las células del hígado y su metabolismo."Entonces apelamos a una estrategia innovadora con la cual inhibimos la división celular en ratones utilizando métodos por los cuales podemos eliminar genes específicamente en células hepáticas. Estos ratones modificados genéticamente, llevan mutaciones en un gen que se llama Cdk1, que es esencial para la división celular. Luego utilizamos métodos de bilogía molecular con los cuales cuantificamos los cambios en todos los genes y las moléculas involucradas en el metabolismo (metabolitos), y con modelos computacionales integramos esta enorme cantidad de datos para ver cuáles son los cambios centrales en el metabolismo cuando las células del hígado no pueden dividirse y cuando se dividen normalmente durante la regeneración del hígado luego de un daño profundo", detalló Caldez.?? ?En concreto, se descubrió que cuando las células no se dividen bien pueden inducir a la?regeneración, a través de un nuevo tipo de regeneración por crecimiento celular.En este proceso hay un profundo cambio en el metabolismo de los carbohidratos con un incremento significativo en el metabolismo de aminoácidos.Finalmente, modificaron los protocolos de cirugía en ratones para desarrollar escaneo de las vías metabólicas utilizando análisis de escaneo molecular de avanzada.? ? Este descubrimiento ayuda significativamente a entender como las células del hígado cambian su metabolismo durante la regeneración hepática."Estamos muy contentos con nuestros resultados porque pudimos combinar tecnología de última generación con estudios de imagen molecular de avanzada para brindar una descripción en detalles de los cambios metabólicos durante la regeneración de tejido en el hígado. Esto tiene implicaciones directas en la clínica, sobre todo para pacientes que requieren trasplante hepático", señaló Caldez, que realizó este trabajo durante su doctorado con financiamiento de un premio internacional que recibió de A*STAR y de la Universidad Nacional de Singapur (NUS) bajo la dirección del Prof Philipp Kaldis.?? ?El trabajo fue publicado en la prestigiosa revista Developmental Cell del grupo Cell Press, y es la contribución en conjunto de un gran equipo de trabajo, con investigadores de Singapur, Suiza, China y el Reino Unido.Gracias a estos resultados, Caldez ha sido contratado por el famoso inmunólogo Prof Shizuo Akira, director del World Premier International Immunology Frontier Research Center.Su trabajo actual se enfoca en el desarrollo de inmunoterapias para mejorar la regeneración hepática, y trabaja en colaboración con el laboratorio del Dr Mikael Martino, del Australian Regenerative Medicine Institute (Monash University, Melbourne, Australia).?