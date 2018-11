Reclamaron Justicia a 23 años de la explosión en fábrica militar de Río Tercero

Cientos de vecinos de la ciudad cordobesa de Río Tercero realizaron este sábado una marcha para reclamar justicia en el aniversario número 23 de la explosión de la fábrica militar local, causa en la que está involucrado el ex presidente Carlos Menem."Hoy es un día de ejercicio de la memoria, hace 23 años esta ciudad estaba sufriendo los bombardeos de una fábrica que ha sido siempre su fuente de vida y crecimiento. Fue un hecho aberrante, injusto, con intencionalidad probada y personas condenadas por ese hecho", dijo uno de los manifestantes aUna de las asistentes destacó la necesidad de "no olvidar" a las víctimas de la tragedia.Tras participar de una misa, los vecinos marcharon hasta la Plaza San Martín para reclamar justicia por los siete muertos y cientos de heridos que dejó la explosión de la sede local de Fabricaciones Militares, que ocurrió en noviembre de 1995 con el objetivo de borrar indicios sobre el tráfico de armas a Ecuador y Croacia.Ante la elevación a juicio oral, el ex presidente y actual senador nacional por La Rioja deberá brindar explicaciones sobre aquel trágico hecho que conmocionó a Argentina y devastó a todo el distrito cordobés.Hace cuatro años, los militares a cargo de la fábrica habían sido condenados por el delito de estrago doloso agravado por el Tribunal Federal 2 de Córdoba.El entonces director del establecimiento, Jorge Cornejo Torino había recibido la pena de 13 años de prisión, al igual que Carlos Franke y Edberto González de la Vega, quienes estaban al frente de los departamentos de Producción y Comercialización de Fabricaciones Militares en Buenos Aires; en tanto que al exjefe de los polvorines Marcelo Gatto le habían dado 10 años.