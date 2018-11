Declararon imputable a Pity Álvarez e irá a juicio oral por asesinato

El cantante Pity Álvarez es imputable e irá a juicio oral por asesinar a Cristian Díaz (35) el pasado 12 de julio, según confirmó el juez Martín Yadarola, a cargo de la investigación.

El magistrado solicitó cerrar el expediente después de haber recibido el resultado de un "profundo" estudio médico y psiquiátrico del ex vocalista de Viejas Locas, indicó diario La Nación.



"Álvarez presenta un trastorno por consumo de sustancias graves y un trastorno de la personalidad. Del material que se ha tenido a la vista y a la luz de lo evaluado, no se hallaron elementos que permitan inferir que tales trastornos le impidieran la comprensión y dirección de su accionar al momento del hecho", se afirmó en el estudio médico.



El juez Yadarola determinó este jueves que Pity Álvarez no es inimputable y será enviado a juicio oral por el episodio ocurrido hace cuatro meses en la zona de Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires.

Después del crimen, el cantante estuvo prófugo por varias horas y, al entregarse, confesó la autoría ante la atenta mirada de periodistas. "Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo", sentenció.