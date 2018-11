Suspenden el servicio de lanchas que hacía el cruce de Concordia a Salto

La empresa encargada del transporte de pasajeros por lancha entre los puertos de Concordia y Salto (en la República Oriental del Uruguay) suspendió por 90 días los viajes.



Luego de años de prestar el servicio, comentaron que la drástica decisión se debe a los altos costos que debía afrontar la firma. A esos importes fijos, se le sumó la poca demanda y el tipo de cambio; que fueron tres golpes duros de asimila.



La decisión influyó, incluso, en la dependencia de Migraciones que funcionaba en el edificio de Prefectura, ubicado en el puerto de Concordia. Es que, al no haber viajes entre los dos países, la presencia del personal de esa repartición no tenía razón de existir.



Fuentes no oficiales le dijeron a Diario Río Uruguay, que los empleados, que dependen de la Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior de la Nación, fueron reubicados en el cruce fronterizo que funciona en la represa de Salto Grande.



"La empresa buscará hacer una reestructuración", comentaron. Agregando que las frecuencias entre las dos orillas "no estaban siendo rentables".



Es que "tal cual estaba planteada, los costos no se cubrían y era inviable". A fin de año se "verá, porque se analizará la renovación de licencias, a cuánto se irán las inspecciones, la matrícula y el costo de los seguros" necesarios para seguir con la actividad.



Vale aclarar que, el viaje, estipulado en 20 minutos, se estaba cobrando 150 pesos argentinos a todos los mayores de 8 años. El pasaje para la franja entre los 3 a 8 años, tenía un costo de 70 pesos; y los menores de 3, no pagaban.