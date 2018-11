Ofrecen $500.000 por datos sobre una mujer y su hijo desaparecidos hace dos años

El 28 de octubre de 2016 desaparecieron sin dejar rastros una madre y su pequeño hijo de dos años. Milagro de los Ángeles Avellaneda, de 26 años, y Benicio Coronel salieron de su casa en el barrio Lola Mora, al este de San Miguel de Tucumán.



La joven no llevaba el documento de su hijo ni hizo retiros de dinero en ningún cajero. Desde aquel día no hubo más datos sobre ellos. Por el caso está detenido Roberto Carlos Rejas, que es el padre del pequeño y se desempeñaba como guardiacárcel.



En mayo pasado, tras rechazar un planteo de la defensa de Rejas, el juez Víctor Manuel Rougués elevó a juicio la causa y dispuso que siga detenido. Pero el juicio aún no tiene fecha y la madre de la joven, Amalia Ojeda, teme que el hombre apenas quede libre se dé a la fuga.



Por el caso el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa de 500.000 pesos para solicitar información que permita dar con el paradero de la joven y su hijo, que ya llevan más de dos años desaparecidos. El dinero está "destinado a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles". Las personas que puedan suministrar información "deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia al número 134".