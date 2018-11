Leñador pide ayuda para arreglar sus herramientas y volver a trabajar

Luis Rodríguez, es leñador y hace cuatro meses que está sin trabajo porque se le rompieron sus herramientas y no cuenta con el dinero para repararlas. Por tal motivo, pide ayuda para repararlas, volver a trabajar y poder pagar las cuentas que debe, entre ellas, al despensero del barrio a quien le debe $ 15 mil.En diálogo con, Luis contó que dejó "la construcción porque había mermado el trabajo y me fui al monte. Empecé a trabajar con máquinas prestadas", afirmó."Debo 15 mil pesos en la despensa, que es la que me bancó estos meses. Fui a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, y ellos, piensan que yo voy a pedir trabajo, pero yo lo que necesito es arreglar las máquinas, para volver a trabajar, porque yo el trabajo lo tengo", señaló el leñador."Algunas personas me ayudaron muy amablemente y me trajeron comestibles, porque no tengo para comer", dijo Luis al referirse a su situación y agregó que "necesito reparar las máquinas", remarcó.