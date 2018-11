Mujer encontró $ 100 mil y los devolvió: Eran para hacer una fiesta de 15

Estela Benítez, una vecina del partido bonaerense de La Matanza, encontró el sábado pasado en una casa de comida rápida de Laferrere un maletín con $100.000. Inmediatamente pensó en devolverlos y se dispuso a encontrar al dueño del maletín. Cuando finalmente lo encontró, Benítez descubrió que ese dinero era para que un hombre le festejara el cumpleaños de 15 a su hija.

Benítez enviudó hace dos meses, tiene tres hijos y realiza trabajos de limpieza en una casa. A pesar de que en los tiempos que corren una suma de $100.000 no es nada despreciable, lo primero que pensó cuando encontró el maletín con el dinero fue buscar a su dueño y entregárselo.



Estela llevó el maletín a su casa, lo revisó y encontró la documentación. De esta manera, pudo dar con el propietario de la plata. "Contactamos con él y se acercó junto con su mujer y su hija hasta nuestra casa y le devolvimos el dinero", relató el hijo de Estela benítez, Enrique Escobar a Telefé Noticias.

Entonces, el hijo de la mujer contó el final feliz de la historia: "El hombre nos contó que ese dinero era para festejar los 15 años de su hija". Un evento muy esperado por la adolescente, que probablemente no hubiera sucedido de no ser por la actitud honesta de Benítez.



En agradecimiento, la mujer recibió un regalo, que para la joven representaría prescindir de algún ingrediente de su fiesta, como por ejemplo los souvenirs. Pero el accionar de Benítez, que le devolvió la felicidad a la quinceañera, merecía ser compensada.

"Todavía hay gente honesta, que se pone en el lugar del otro", señaló Enrique Escobar, orgulloso hijo de Estela Benítez.

