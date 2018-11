Obesidad infantil: "Los padres son los responsables del sobrepeso de los hijos"

Paraná Encarecido pedido de una madre para cubrir tratamiento de su hijo con obesidad

"La obesidad está sufriendo un crecimiento exponencial, no solamente a nivel mundial, sino que estamos hablamos que afectará a Latinoamérica a partir de 2026 en forma de tsunami y las políticas que estamos teniendo en cuenta no están preparadas para la epidemia de la obesidad". Así de categórica fue la Dra. Ángela Figueroa Sobrero, del área de Endocrinología, Diabetes y Nutrición del hospital San Roque de Paraná.Si se habla de obesidad infantil, el abordaje de la familia es fundamental, pero en primer lugar se deben descartar una serie de patologías.".También tiene que ver la actividad física. "Muchas veces los papás trabajan por la mañana y la tarde y no tienen tiempo de llevar a los chicos a practicar algún deporte y se vuelven sedentarios. Antes podían estar en la calle jugando a la pelota o trepándose a los árboles y con el tema de la inseguridad, están todo el tiempo en el departamento y con una computadora".En el hospital se atienden casos que llegan de toda la provincia. Y si hablamos de cifras a nivel nacional, el 25 por ciento de los chicos argentinos son obesos.Los hábitos alimentarios también juegan un rol fundamental. "En el 30 por ciento de los hogares se toma gaseosa en lugar de agua", dijo la doctora Figueroa en declaraciones adeLa especialista advirtió que "no hay que llegar al caso extremo", ya que en algunos casos puntuales de obesidad mórbida puede haber riesgo de vida. "La intervención tiene que ser temprana" y hay que estar atentos y alertas a los aumentos de peso que van teniendo los chicos de un año a otro.¿Cómo estamos comiendo, comemos frutas, verduras, qué tomamos?, son algunas de las preguntas que tienen que hacerse en todos los hogares. "Los jugos y las gaseosas tienen que ser eliminados, hay que tomar agua, consumir verduras, frutas. Si bien el presupuesto familiar está complicado, se puede ir viendo" y buscar la manera de tener una alimentación sana.En tal sentido, la doctora mencionó que "si no hay un cambio a nivel familiar, el paciente no experimentará cambios. Se puede internar dos o tres meses y bajar 20 kilos, pero si vuelve al mismo entorno obesogénico va a recuperar peso otra vez. No hay soluciones mágicas para bajar de peso. Si dentro del seno familiar se tiene la firme decisión de comer saludablemente y hacer ejercicios, se contribuye a que el paciente baje de peso, pero lo que pasa es que muchas veces dejan el tratamiento y lo retoman para luego abandonarlo nuevamente. Tampoco es saludable que bajen 15 kilos y después aumenten 20. Hay que ser muy cautos", indicó.Muchas veces el chico llega a la obesidad por una "descarga ansiosa" y en este caso el abordaje no es específicamente nutricional ni endocrinológico sino psicológico ? psiquiátrico. "Hay chicos que los ponés a dieta y todas las semanas aumenta un kilo y es porque en realidad la base no está en la nutrición sino en la parte psicológica. Hay muchos hogares conflictivos y el chico lo descarga comiendo", afirmó Figueroa.Para la profesional "habría que prohibir las propagandas de las bebidas hipercalóricas, de la comida chatarra y de los chocolatines con sorpresa, que son como una droga para los chicos".Finalmente, expresó que "hay que educar a los padres en los hábitos alimenticios, porque son ellos los responsables del sobrepeso de los hijos, a veces los abuelos, depende de con quién queden los chicos".