La rudamacho que ayudó a Patronato es cada vez más buscada para los hogares

A lo largo de los siglos, las diferentes religiones y las diferentes culturas han dado distintos significados a las plantas y flores y también les han otorgado facultades o propiedades: buena y mala suerte, curación, etc. Y en lo que han coincidido todas estas culturas y religiones, es que han considerado a las plantas y sus flores, seres vivos y energéticos con un llamativo poder (generalmente espiritual) sobre los diferentes suceso de nuestra vida.Un día después del agónico y necesario triunfo de Patronato en el Grella ante Rosario Central, se conoció que el encargado de mantenimiento del campo de juego, sembró una rudamacho, planta popularmente conocida por ahuyentar las malas ondas, y la mala racha del equipo local, se revirtió., dice el dicho.Esta mañana,, visitó y recorrió las instalaciones de Vivero El Bosque, donde Andrés nos explicó no sólo el significado de tener una rudamacho sino también de otras plantas y sus cuidados.En tal sentido, afirmó que ". Dicen que absorbe las malas energías y las malas influencias. La tiene que plantar cada uno en el jardín y tiene que hacerse cuando uno está en un buen momento.".Para diferenciarlas, la ruda macho tiene las hojas más grandes que la hembra, pero ésta tiene un crecimiento más parejo. "Dicen que hay que tener las dos", dijo Andrés.Haciendo referencia a lo sucedido en el estadio Presbítero Grella el pasado domingo, afirmó que "la semana pasada muchos la pidieron para regalo con los colores rojo y negro".Sobre los precios de la ruda, Andrés indicó que ". Se puede llevar una por 40 pesos o dos por 60 pesos. No requiere mucho cuidado, un riego regular en verano, esto es cada dos días y en invierno una vez por semana.".Finalmente, Andrés explicó que "hay muchas plantas que tienen diferente significado. Lada equilibrio energético, lada armonía y paz; lacalma las penas; lada armonía en el aspecto emocional y el, que es muy fácil de cuidar, combate la soledad y el desengaño amoroso". Y agregó que "si te sentás a la sombra de un tilo, te baja los niveles de estrés y te calma".