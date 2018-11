Dejó abierto el gas y trabada la puerta para "hacer explotar" el departamento

Los propietarios e inquilinos de un edificio ubicado en España y Rioja de la ciudad de Rosario, vivieron este lunes una tarde de pánico y conmoción cuando advirtieron un fuerte olor a gas que provenía de uno de los departamentos, que estaba cerrado. Después de cortar el suministro e ingresar a la vivienda por la fuerza no dudaron: el titular de la vivienda, un hombre con antecedentes violentos, quiso hacer explotar el lugar. Fue denunciado y detenido.



El administrador de la torre con 30 departamentos contó que fueron "horas donde corrió serio peligro la integridad física de las personas y la estructura del edificio".



El extraño episodio se dio en la construcción que está, para colmo, frente a la estación de servicio en la esquina.



"Había mucho olor a gas y fui alertado por los vecinos que se autoevacuaron a la puerta del edificio. Cuando me acerque, ya habían cortado el gas del departamento. Ingresamos con un cerrajero y la presencia de los padres del hombre", que tiene entre 35 y 40 años, relató Marcelo.



El administrador aclaró que "previamente tomamos la precaución de cortar el gas y ventilar los espacios comunes". Allí detectaron una serie de indicios que evidenciaban la intención del acusado. Estaban abiertas tres hornallas de gas y trabada la puerta, con un sistema que permite colocar una cadena de seguridad desde afuera.



"Estaba cerrada con llave y cadena. Parecía que él estaba adentro pero no estaba. Quiso provocar un daño importante al edificio. Por lo que se encontró y por lo sucedido no creo que haya sido otra la intención", consideró sobre la hipótesis de "hacer explotar" el lugar.



Marcelo reconoció que hubo otros incidentes entre el hombre que vive solo en ese departamento (sería de propiedad de los padres), que tiene antecedentes violentos y que está bajo tratamiento ambulatorio por adicciones, según le dijo la madre.



"Pudo haber pasado cualquier cosa. Los vecinos no lo quieren más cerca del edificio", concluyó Marcelo.



El hombre, que estaba en la calle semidesnudo, fue detenido a las 18.50 por la Policía en medio de una pelea en Dorrego y San Luis. Fue llevado a la comisaría 2ª. Sus vecinos se presentaron a la noche para denunciar lo ocurrido con el gas y pedir que no recuperara la libertad. (Rosario 3)