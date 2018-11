Construyó una handbike desarmable a pedido de un joven que quedó parapléjico

Walter Kemerer es un aficionado a los fierros y también a los desafíos más difíciles, donde la precisión, prolijidad y perfección, son su debilidad. El hombre de 46 años y oriundo de Crespo, finalizó la construcción de una handbike, bicicleta adaptada que permite a personas en silla de rueda seguir pedaleando con los brazos.La unidad fue totalmente construida por él, a pedido de una persona con discapacidad motriz que vio en Instagram la publicación de una halfbike, media bicicleta, también realizada por este ingenioso creador.El hombre cuenta con un taller en su casa, donde, entre otras producciones, también tiene en resguardo la carcasa de lo que será la cabina de mando de un futuro helicóptero."El interesado (de quien se pidió que se mantenga su identidad bajo reserva) se enteró que yo hacía esto porque fabriqué otra bicicleta especial para andar parado, una halfbike, que la hice para mi hijo. La publiqué en Instagram, la vio y me preguntó si me animaba fabricar una handbike, bicicleta de mano. No sabía cómo era, la busqué en internet, me gustó cómo era y le confirmé que la haría", rememoró Kemerer aY continuó: "Nos reunimos y vimos qué modelo quería, compró los materiales, caños que hice doblar y pintar, todas las piezas de la bicicleta, y se la fabriqué completa. La probamos el fin de semana y anda perfecta".La bicicleta adaptada, con 21 cambios y freno a disco en las tres ruedas; es desarmable, detalle que permite transportarla en el baúl de un automóvil. El asiento, también construido y tapizado por este sagaz innovador, se corre a distancia y ofrece la posibilidad de cambiar su inclinación.La handbike tiene lugar para colocar la silla de ruedas, para que el usuario se pueda manejar mejor. "Es fácil de armar y desarmar", cuenta Kemerer. Según indicó, todo fue perfectamente pensado para lograr una unidad confortable. Inclusive la pedalera es regulable en altura y profundidad, como sucede con los autos."En realidad, esta bicicleta es un obsequio de varios, para darle a un muchacho con discapacidad motriz la posibilidad de desplazarse por la ciudad", aseguró.Kemerer no cobró por las horas dedicadas a desarrollar esta bicicleta especial y a su gesto solidario se sumaron espontáneamente Enrique Retamar, quien hizo la pintura, y Diego Lell de Escapería Mónaco, que con mucho rigor dobló la totalidad de los caños para la construcción de la estructura."Hoy una bicicleta de éstas, en aluminio y para competición, tiene un costo de 195.000 pesos y las más comunes están en los 60 mil", indicó sobre el valor de mercado de las bicicletas de mano.