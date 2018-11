Amenazaron de muerte al conocido "brujo" Manuel: El origen del conflicto

El clásico de Rosario está pasando de la picardía y el folklore a la intolerancia y la violencia. A pocas horas del enfrentamiento por los cuartos de final por la Copa Argentina, el conocido Brujo Manuel fue amenazado de muerte por hinchas de Rosario Central.Manuel de Gorina, que se hizo famoso por haber estado con la Selección en el partido ante Ecuador por las Eliminatorias para Rusia 2018, contó que un grupo de hinchas de la "Lepra" le pidió colaboración de cara al duelo del jueves. Algunos del "Canalla" se enteraron y lo amenazaron de muerte. Incluso recibió una lluvia de pedradas.En el marco del clásico rosarino por la Copa Argentina y tras haber aceptado 'colaborar' con Newell's, el 'Brujo' Manuel fue amenazado de muerte y recibió una lluvia de piedras en su casa de Gorina."Me llamaron a mi teléfono y me amenazaron. Me dijeron que me iban a matar y a prender fuego", contó Manuel en declaraciones radiales. "Yo tengo una familia, hijos; así no trabajo, nunca viví una situación similar, y eso que trabajo en La Plata, donde también hay un clásico importante; yo estoy para hacer el bien", aseguró.Manuel se habría enfocado en "destrabar" a un jugador del equipo que conduce Omar De Felippe. Los hinchas le llevaron una camiseta y el platense le habría augurado un buen partido ante el clásico rival.Newell's le ganó este lunes a Argentinos Juniors y Rosario Central perdió con Patronato de Paraná. ¿Fue el Brujo? Manuel dijo que sólo "trabajará" para Estudiantes de La Plata e Independiente, sus dos tradicionales "clientes". Fuente: (MinutoUno).-