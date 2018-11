Prohibieron la venta de una oblea rellena con chocolate

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta en el país de una oblea rellena con chocolate marca Leti, según informó este martes en el Boletín Oficial.



La Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de Córdoba verificó que el RNE número 04004628 está dado de baja y que el RNPA 04052269 está vigente y corresponde a otro producto y no a la oblea de Leti.



Por lo tanto, se prohibió la venta de ese producto.



La oblea, se informó, "se halla en infracción al artículo 3° de la ley 18.284, al artículo 3° del Anexo II del decreto 2126/71 y a los artículos 6 bis, 13 y 155 del CAA por carecer de autorizaciones de establecimiento y de producto y estar falsamente rotulado resultando ser, en consecuencia, ilegal".



Por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, "no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos" en el país.