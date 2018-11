Tras desbarrancamiento en Diamante, vecinos quieren volver a sus hogares

En Diamante, la barranca descendió dos metros de ancho por unos 70 metros de largo, por 35 de profundidad. Vecinos de barrio Urquiza piden volver a sus hogares, ya que aseguran que sus viviendas "no tienen ni grietas ni rajaduras"."Fuimos maltratados y el intendente Lénico Aranda huyó para no hablar con nosotros. Nos toman por ignorantes porque somos familia de pescadores o vivimos al lado del río", indicaron a NeoNet.En ese sentido, confirmaron que "nosotros nos hacemos responsables de lo que suceda, solo queremos que nos firmen el papel para poder ingresar a nuestros domicilios porque sino la Policía no nos deja entrar".Asimismo, expresaron su agradecimiento a "Marta Grancelli, quien dio la cara en todo momento, no como el intendente que jamás dio la cara, salvo cuando vino a buscar votos". También dijeron que "la jueza de familia jamás pisó las viviendas y solo tomó decisiones por lo que le dijeron las autoridades municipales, en lugar de presenciar personalmente cuales eran las condiciones de las casas".