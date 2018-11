Río Uruguay: Organizan una limpieza binacional comunitaria

Modo de trabajo

Se realizará una limpieza de las márgenes del río Uruguay, anunciaron autoridades municipales de El Soberbio (Misiones) y Tiradentes do Sul (Brasil). Esta iniciativa, que surgió de los municipios brasileños y a la que se sumaron vecinos de ambas orillas del río, busca conformar un trabajo conjunto entre ambas regiones. Será el domingo 25 de noviembre.La propuesta tiene que ver con algo tan primordial como el cuidado de la biodiversidad del río Uruguay y de la región, y está siendo coordinada por la Municipalidad de El Soberbio, la Prefectura de Tiradentes do Sul y por Antonio Afonso Granich, presidente de la Asociación Ambiental dos Amigos do Río Uruguay. "Esto es algo tan importante para las generaciones futuras, como así también para crear un marco para realizar este evento en otras zonas de Misiones", señalaron.En la jornada también se entregarán plantines nativos como parte de las labores de concientización y se registrarán imágenes para que sean distribuidas a las escuelas de cada uno de los municipios participantes."La educación ambiental es un poderoso instrumento para generar cambios de actitudes, lo cual se logra a través de la sensibilización y la concientización de la población respecto a su medio ambiente. Es por esto que la educación ambiental trasciende el sistema educativo tradicional y alcanza la concepción de medio ambiente y desarrollo, dirigido a todas las edades, sectores y grupos sociales", dijeron al presentar el evento.Habrá tres zonas de trabajo. La primera, junto con la partida, será desde El Soberbio (Argentina) y Porto Soberbo (Brasil). La segunda posta comenzará en el puesto de Gendarmería Nacional - Pepirí del lado argentino y en el Parque Estadual do Turvo (Brasil). Y la tercera será en los puntos de llegada en ambas márgenes: Paraíso y Barra Do Turvo (Brasil)."Vamos a gestionar ante Prefectura para que ese domingo se realice una apertura extraordinaria del paso fronterizo, así los interesados en ser parte pueden hacerlo sin problemas", añadieron.También detallaron que las actividades comenzarán a primera hora del día y finalizarán a las 12.30 en la Barra Do Turvo, Esperança do Sul (Brasil), donde se retirarán y pesarán todos los residuos que fueron sacados de ambas márgenes del río Uruguay, como así también se brindará un almuerzo de camaradería para los participantes del evento y las autoridades dirigirán unas palabras a los actores que se esforzaron en participar de la iniciativa.Para ser parte de la jornada, los interesados se deben inscribir vía correo electrónico junto a sus embarcaciones en turismo@elsoberbio.gob.ar o llamando al 03755 15207698 para dejar datos de los tripulantes de las embarcaciones, matrículas, carnets y condiciones básicas de seguridad para las lanchas y quienes estarán en los vehículos.