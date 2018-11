Agredió verbalmente a una maestra y sería sancionado con multa o arresto

Por primera vez, dos nuevos artículos del Código de Faltas de la provincia se aplicarán en un caso de abuso verbal a una maestra mendocina.El presunto agresor, y padre de un alumno, podría ser sancionado con una multa de $28.500 pesos o con 30 días de arresto.El hecho ocurrió el viernes pasado en la Escuela 1 - 075 Cordillera de Los Andes, de la ciudad mendocina de Godoy Cruz.De acuerdo a la denuncia, que fue realizada este lunes por la Dirección de Asuntos Jurídicos, el hombre ingresó al establecimiento y agredió verbalmente a una maestra. "Vos no sos maestra", "no sabés cuidar a los niños" "todas las madres dicen lo mismo", "vos qué sabés lo que has hecho", fueron algunas de los reproches que el agresor le habría dicho a la docente, según transcendidos."La agresión ocurrió el día 26 y nosotros tomamos conocimiento 27. Este lunes, a través de la figura del Defensor del Docente, se hizo la denuncia en el segundo juzgado contravencional de la provincia", explicó a Los Andes Francisco Fernández, director de Asuntos Legales de la Dirección General de Escuelas (DGE), publicó"El Defensor, que está bajo mi orbita, asistió a la docente gratuitamente y en forma expresa en la misma acta de denuncia", explicó Fernández.Ahora, el juez deberá de decidir las medidas necesarias para continuar con la investigación del hecho. Para ello, citará a indagatoria al supuesto agresor y a los testigos que fueron presentados por la parte denunciante.Según el nuevo Código de Faltas, la sanción por "Agresiones contra directivos, docentes y personal no docente de colegios público y privados" incluye "desde 14.250 pesos a 28.500 pesos o de 15 a 30 días de arresto".Sin embargo, si en la investigación se determina que la agresión fue realizada frente a algún alumno del colegio, ya sea el hijo del hombre u otro chico, los montos mínimos y máximos de las multas serán duplicados."El padre la insulto e hizo manifestaciones injuriantes dentro del establecimiento. Si se demuestra que lo hizo frente a algún alumno, el monto de la sanción será el doble", afirmó Fernández.