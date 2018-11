El hospital San Roque atiende más de 10.000 consultas mensuales

El hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, establecimiento que cuenta con el mayor grado de complejidad médica para la resolución de patologías del binomio materno-infantil, atiende más de 10.000 consultas mensuales. La institución recibe un total de 125.000 consultas totales: 110.000 pediátricas y 15.000 obstétricas cada año; registrando 10.000 internaciones, 3.000 partos y la práctica de más de 2.000 cirugías pediátricas en el mismo lapso.



Este hospital tiene dos componentes fundamentales: por un lado resuelve la patología del niño y se ocupa además del control y la atención de las mamás embarazadas.



De este modo, se puede precisar que el nosocomio atiende, hasta 60.000 consultas por la Guardia Central, servicio que recibe entre 4.500 y 5.000 consultas mensualmente; mientras que son 4100 las consultas pediátricas mensuales por turnos programados, con las que se alcanzan las 50.000 consultas al año.



Por otra parte, en lo que respecta a la atención de la madre, es importante considerar que la mayoría de las 15.000 consultas obstétricas que recibe el hospital cada año corresponden al servicio de Guardia de la maternidad; de las cuales sólo 5.000 son resueltas de manera programada en consultorios externos.



En torno a esto cabe una aclaración: muchas de las consultas son de mamás que, quizás por falta de información, concurren a la Guardia "por las dudas" cuando en realidad se trata de controles que pueden resolverse desde el primer nivel de atención. "Pero se entiende que durante la gestación la mamá está muy temerosa y ansiosa, sobre todo en el último trimestre donde está la posibilidad de que el chico nazca", explicó el director de la institución, Marcelo Itharte.



Sumado a que en la comunidad no hay una conducta establecida de asistir al centro de salud, "al momento de decidir dónde acudir también pesa el hecho de que saben que si el cuadro se agrava, en el hospital van a tener respuesta a todo", completó el profesional. Optimización en áreas y procesos Itharte destacó que junto a su equipo de gestión, con el que en noviembre cumplirán un año al frente de la institución, "logramos sanear los procesos administrativos, se pudo acortar el tiempo de pago a los proveedores, contener el gasto y mantenernos estables en la ejecución", ilustró el directivo. Aclarando que dicha situación actualmente se ve amenazada por la disparada del dólar y su impacto en el costo de los insumos hospitalarios.



En cuanto a las mejoras edilicias encaradas en este período, Itharte recordó que con un importante esfuerzo se pudo completar la obra de refuncionalización del área de neonatología bajo estándares internacionales; asimismo, con financiamiento del hospital y el apoyo de ONGs, se finalizó la sala de espera para padres en la Terapia; y también se realizaron obras de impermeabilización en el ala que nuclea las dependencias administrativas.



La docencia no es un elemento menor para el nosocomio, en el que se desarrolla una actividad intensa y sostenida: prácticamente cada semana se brindan charlas, talleres y ateneos organizados por áreas como el Comité de Lactancia, Enfermería, y el Comité de Docencia e Investigación. En este sentido cabe destacar que los días 25 y 26 de octubre se llevaron a cabo las "VIII Jornadas Interdisciplinarias" organizadas por la institución, instancia bianual que en esta edición cumplió 16 años de trayectoria.



Finalmente, en torno a renovación de equipamientos y mejoras en los servicios, cabe señalar que el hospital recibió una lavadora de microplacas para determinaciones marcadores para enfermedad celíaca, y se incorporó un coagulómetro al laboratorio de hematología.



Asimismo, se avanzó en seguridad transfusional incorporando la técnica de biología molecular, prueba de referencia a nivel mundial con la que se detectan estructuras del virus y que permite reducir el denominado "período de ventana". Mediante la firma de un convenio con el laboratorio Mega, de Rafaela, el hospital San Roque se convirtió en el primer banco público en realizar biología molecular para los donantes.



Se ha trabajado en la actualización digital de la institución refuncionalizando, adquiriendo y actualizando softwares utilizados en la gestión institucional (Admisiones y Egresos, Administración, Compras, Suministros, Farmacia). En el mismo sentido, se dispone de un hosting en el que se aloja la página web del hospital sobre la que asentarán actividades como Referencia-Contrarreferencia, Turnos, Programas, Capacitación y Docencia, Licitaciones y Cotejos, entre otras. Referencia y Contrarreferencia (R-CR) La oficina de Referencia y Contrarreferencia tiene como objetivo facilitar la vinculación de los pacientes y los diferentes actores de salud, con el propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad.



Es una oficina que gestiona en Red, promueve y formaliza acuerdos institucionales con una lógica de colaboración, cooperación y asociación entre los distintos actores de salud públicos y los diferentes niveles de complejidad sanitarios con responsabilidad en el cuidado de la salud de las personas.



En la actualidad el hospital está trabajando con el módulo provincial de R-CR, con lo que se logró organizar de manera paulatina el ordenamiento de las aéreas programáticas, haciendo que cada efector pueda realizar la derivación oportuna por su médico de cabecera, desde su centro de atención primaria de salud y hospitales.



Gradualmente se avanza en la contrarreferencia a los pacientes para su seguimiento en el nivel de complejidad que se adecue a sus necesidades en el momento del egreso del hospital. Más datos - Actualmente en la institución funcionan 30 especialidades médicas, ocho servicios de diagnóstico y tratamiento, y 11 salas de internación.



- El recurso humano del nosocomio se conforma por 1.379 agentes, de los cuales 650 pertenecen al escalafón general, 435 corresponden a enfermería y los 294 restantes están encuadrados en la carrera profesional asistencial sanitaria.



- Partos: La cifra es muy estable y no ha variado significativamente en los últimos 10 años, donde generalmente se llega a 3.000 partos totales cada año (aproximadamente 225 a 250 mensuales). De esa cifra 1.100 se producen mediante cesárea (unos 90 procedimientos cada mes).



- Cirugías pediátricas: Anualmente se practican aproximadamente 2.040 intervenciones (170 mensuales); de las cuales el 80% son programadas y el 20% corresponden a urgencias.



- De las casi 10.000 internaciones que se producen cada año, 4.000 corresponden a maternidad mientras que las 6.000 restantes son pediátricas. Mensualmente se registran 850 ingresos (330 en maternidad y 500 pediátricos).



- El hospital cuenta con un máximo de 180 camas para internación.



- Cabe señalar que rara vez hay ocupación plena: la tasa de ocupación anual de uso es del 73 por ciento (con lo cual se puede afirmar que, en promedio, se encuentran ocupadas 122 a 125 de sus camas por día).



- La información precedente permite establecer que la relación entre el personal y las unidades de atención es de 11.6 empleados por cada cama ocupada (5.6 del escalafón general; 3.6 de enfermería y 2.4 profesionales); con la ocupación promedio habitual.