Cuánto costará vacacionar en la Costa Atlántica

Mar del Plata

Villa Gesell

Pinamar

Partido de la Costa

Mar Chiquita

Miramar

Necochea

Claromecó

Monte Hermoso

Pehuén Có

Con novedades en algunos balnearios, acuerdos de precios entre públicos y privados y una gran expectativa para la temporada que se viene, la Costa Atlántica se prepara para el verano 2019.Aquí, una selección de diez destinos de la provincia de Buenos Aires, sugerencia de circuitos y atractivos principales y uno de los factores fundamentales para decidir: los precios de los alquileres.Recreación a toda hora y descanso sustentados por restaurantes y hospedajes para todos los gustos y bolsillos a lo largo de 47 kilómetros de costa. Los días de playa se pueden complementar con una excursión a Laguna y Sierra de los Padres, una caminata por las históricas mansiones de Los Troncos, turismo rural en Batán y Chapadmalal y un paseo por el puerto completado con una navegación en el crucero Anamora.Cuánto cuesta. Según datos del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, el incremento en los alquileres de la temporada rondan un 25 por ciento respecto del verano pasado. Miguel Ángel Donsini, presidente de la institución y director de Donsini Propiedades, precisó que el precio promedio de alquiler de un departamento de un ambiente cercano al mar -desde La Perla hasta Punta Mogotes- para tres personas asciende a $ 13.500 la primera quincena de enero; de dos ambientes para 4 a 5 personas cuesta $ 17.500 y un tres ambientes con capacidad para seis personas se cotiza a $ 21.000; por un chalé de tres ambientes hay que calcular desde $ 25.000 y en barrios privados, Playa Grande y Stella Maris se pagan hasta $ 100.000 por la quincena. Los precios bajan del 10 al 15 por ciento en la segunda quincena de enero y alrededor del 20 por ciento en febrero.Informes. (0223) 494-4140/495-1777.informes@turismomardelplata.gov.ar / www.turismomardelplata.gov.ar Un completo menú de servicios -restaurantes, bares, propuestas culturales, hoteles, cabañas, casas de alquiler y paseos- acompaña el corredor de playas en la localidad cabecera, desde Pinar del Norte hasta Paseo 150. Más tranquilas y agrestes son las playas de Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas. Es imperdible la excursión en 4x4 hasta el faro Querandí.Cuánto cuesta. "En la primera quincena de enero, un departamento de tres ambientes, con lavadero y cocina, cerca de la playa, cuesta $ 22.000; más lejos -a unas seis cuadras de la costa-, se consigue a $ 14.000. Es un poco más caro en la segunda mitad de enero y las primeras dos semanas de febrero: $ 24.000 a $ 16.000 la quincena", explica Marcelo Maciel, de Maciel Propiedades. La variación en los precios según la ubicación es similar para los chalés con 4 dormitorios. En la esquina de Paseo 113 con la calle costera se cotiza a $ 40.000 la primera quincena de enero y a $ 45.000 la segunda mitad del mismo mes y las primeras dos semanas de febrero. A seis cuadras, los precios bajan a $ 25.000 y $ 28.000.A fines de enero se pagan entre un 20 y un 25% menos. Para Mar de las Pampas, Marcela De Ovando -de De Ovando Consultora Inmobiliaria- calcula en $ 82.000 el alquiler de una casa de categoría, con tres dormitorios y cuatro baños, a 100 metros de la playa, durante la primera quincena de enero; en la segunda quincena, $ 87.000; en febrero, $ 76.000 y $ 65.000. A 1 km de la costa, el precio por quincena en enero de una casa con dos dormitorios y dos baños para 5 personas fluctúa entre $ 38.000 y $ 41.000; en febrero, $ 36.000 la primera quincena y $ 30.000 después. Un apart para 4 frente al mar se alquila desde $ 6.000 la noche en enero y a partir de $ 5.000 en febrero.Informes. (02255) 45-3829/7255/47-8042.turismo@gesell.gob.ar / www.gesell.gob.ar La magnífica conjunción de playas y bosques del partido de Pinamar -extendidos entre la localidad cabecera y Cariló, la zona más cara y exclusiva- mantienen su tradicional atmósfera, familiar y muy tranquila. En verano se despliega una abundante oferta de cabalgatas, alquiler de cuatriciclos, excursiones en 4x4, clases de surf, golf, tenis y polo. En Ostende es interesante rastrear la historia de la creación del balneario, atribuida a dos pioneros belgas. De esa época fundacional se mantiene en pie el Viejo Hotel Ostende. Además, sobre la playa de Ostende se levanta el chalé La Elenita, que perteneció al ex presidente de la Nación Arturo Frondizi.Cuánto cuesta. Desde el Estudio Inmobiliario Damiani -del presidente del Centro de Martilleros y Corredores de Pinamar, Mariano Damiani- estiman en $ 30.000 el precio de alquiler por la primera quincena de enero de un dúplex para 4 personas, a unas siete cuadras de la playa, en Pinamar u Ostende; en la segunda quincena aumenta a $ 34.000 y en febrero baja a $ 25.000 en la primera quincena y $ 20.000 después. Una casa con tres dormitorios promedia los $ 80.000 la quincena de enero. Un departamento con cochera cercano al mar, $ 35.000 a $ 40.000 la quincena. En febrero se puede llegar a pagar entre 60 y 70% menos.Informes. (02254) 49-1680/1.eventos@pinamar.tur.ar / www.pinamar.tur.ar Doce balnearios a lo largo de 100 km, de San Clemente del Tuyú a Nueva Atlantis. La movida de la noche para los jóvenes se enciende en Santa Teresita, San Bernardo, Mar del Tuyú y Mar de Ajó, en contraste con la atmósfera serena y familiar que impera en Costa Azul, Aguas Verdes y Las Toninas. En San Clemente se organizan paseos guiados por la reserva natural Punta Rasa. Otras opciones son comer pescado en el puerto y visitar Termas Marinas y Mundo Marino. Las Toninas atrae a adultos y chicos con su Laberinto, a pasos del mar.Cuánto cuesta. En enero, un departamento céntrico de Santa Teresita para 4 personas, con TV cable, un dormitorio, wi-fi, cocina y comedor costará desde $ 12.000 la primera quincena de enero y la segunda quincena de febrero y a partir de $ 14.500 la quincena entre mediados de enero y mediados de febrero, de acuerdo a los datos que maneja Leo Pino, de Pino Propiedades. Para Las Toninas hay que calcular un 10% menos. Por ejemplo, mientras un dúplex para seis personas, con cochera, patio, parrilla, dos dormitorios y dos baños en Santa Teresita costará de $ 18.000 a $ 25.000 la quincena, en Las Toninas el precio oscilará entre $ 10.000 y $ 13.000. Una casa de categoría para 6 personas en Costa del Este o en el Paseo del Bosque de Santa Teresita cuesta desde $ 30.000 la semana.Informes. (02246) 43-3096/35.turismo@lacosta.tur.ar / www.lacosta.tur.ar Albufera, playas poco concurridas, zonas agrícolas y la atractiva combinación de arena y bosque en Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, Mar de Cobo, Camet Norte y Playa Dorada. Sin embargo, la gran novedad de la temporada en el partido de Mar Chiquita es el desarrollo alcanzado por La Caleta. Todo luce nuevo en este lugar de moda entre el público joven, que ofrece 1 km de playa virgen, pesca y kitesurf a la altura del km 488 de la ruta 11 y a 29 km de Mar del Plata.Cuánto cuesta. Los precios de alquiler más accesibles -asegura Domingo Palumbo, de Palumbo Propiedades- se consiguen en los balnearios Santa Elena y Playa Dorada, mientras los precios más elevados se registran en la localidad cabecera del partido de Mar Chiquita. Por un dúplex para cuatro personas con DirecTV, garage, parrilla y horno a microondas, a unas cuatro o cinco cuadras del mar, se piden $ 2.500 diarios para enero, $ 15.000 a $ 18.000 la semana y entre 25.000 y $ 28.000 la quincena. Un chalé de dos o tres dormitorios para 6 a 7 personas cuesta $ 21.000 la semana o $ 35.000 la quincena de enero. Una casa para 5 personas frente a la playa en Mar Chiquita se cotiza de $ 60.000 a $ 70.000 la quincena. Es más barato alquilar en la segunda quincena de febrero: alrededor del 25% menos.Informes. (0223) 460-2433.turismomarchiquita@gmail.com / www.turismomarchiquita.com.ar Las autoridades municipales de General Alvarado confían un verano en Miramar y Mar del Sud más exitoso que el anterior, cuando la ocupación hotelera alcanzó el 76%. Fue recuperada la peatonal 9 de Julio y habrá una nueva playa deportiva. Además, los visitantes podrán disfrutar de la 6° competencia de skate Bowl in Conection, espectáculos callejeros, MiramArt, Fiesta de la Papa en Nicanor Otamendi, Miramar me Encanta y la 4° Bienal Internacional de Arte.Cuánto cuesta. Cristian Maggio, de la inmobiliaria Isaía, calcula en $ 8.000 la semana el alquiler de un departamento céntrico, de un ambiente y con capacidad para 4 personas, a una cuadra del mar y de la calle peatonal y $ 12.000 si la ubicación es frente al mar; de dos ambientes para 5 personas, $ 13.000 a $ 16.000; de tres ambientes para 6 a 10 personas, $ 18.500 a $ 25.000; para conseguir un chalé con quincho, parrilla, sala de juegos y garage en el centro hay que calcular desde $ 22.000 la semana; frente a la playa, $ 32.000.Una cochera cubierta con seguridad cuesta de $ 2.000 a $ 2.500 por semana. Las casas de alquiler de Mar del Sud se cotizan a 5 a 10% menos que en Miramar. Desde la primera hasta la segunda quincena de febrero, las tarifas bajan del 8 al 15 por ciento en comparación con las de enero.Informes. (02291) 42-0190.turismo@mga.gov.ar / www.miramar.tur.ar Corre con la ventaja de contar con playas muy amplias en la zona céntrica, un atractivo que se extiende a Quequén -en la orilla opuesta del río Quequén- y el balneario Los Ángeles, en el camino al desierto de dunas Médano Blanco.Necochea también tiene un complejo termal en la zona rural y un entretenido recorrido junto al curso del río Quequén, desde la desembocadura en el mar hasta una zona de cascadas. También conviene tener en cuenta las posibilidades de recreación y descanso que ofrece el Parque Lillo, muy buenas parrillas y restaurantes de pescados y mariscos en el puerto y en el Centro Nuevo y las dunas y playas tranquilas de Bahía de los Vientos y Costa Bonita.Cuánto cuesta. Por un departamento monoambiente para 4 personas frente al mar cuesta $ 1.500 por día en enero y $ 1.300 en febrero. En contraste con otras localidades balnearias de la Costa Atlántica bonaerense, "lo más fuerte de Necochea es la primera quincena de enero", señala María Luján Presa, de la inmobiliaria Diagonal. Un departamento para seis personas, ubicado a unas 15 cuadras de la playa, se alquila a $ 1.800 diarios en enero y $ 1.500 en febrero. Una casa para 6 a 10 personas, a partir de $ 2.500 por día; en la zona del Parque Lillo puede llegar a costar unos $ 4.000.Informes. (02262) 43-1153/42-5665.secretaria@necochea.tur.ar / www.necochea.tur.ar El paisaje natural de Claromecó -el principal balneario del partido de Tres Arroyos- combina el bosque del Vivero Dunícola con lagunas, pantanos, dunas y arroyos-, ideal para recorrer en 4x4, cuatriciclo o a través de una cabalgata guiada.Ese cuadro se aprecia aún menos alterado en las playas de Reta y Orense, bastiones de la pesca embarcada o desde la costa. La temporada ya empieza a perfilarse el 18 de noviembre, cuando Reta celebre el 7° Concurso de Pesca a la Corvina de Mayor Peso. Con entrada gratis, en Reta se pueden visitar el Museo de la Yerba Mate y la Fototeca. El circuito rural abarca la estancia San Joaquín y los pueblos Copetonas -donde funciona el Museo Regional-, Cascallares y San Francisco de Belloq.Cuánto cuesta. Eduardo Oscar, de la inmobiliaria Klaromeko, afirma sin dudar: "las tarifas de alquiler de verano son muy similares en Claromecó, Reta y Orense. Por ejemplo, una casa, departamento o cabaña para 4 a 6 personas con dos habitaciones, DirecTV, heladera con freezer, microondas, parrilla y cochera cuesta de $ 1.800 a $ 2.100 por día". Frente al mar promedian entre $ 3.000 y $ 3.500, aunque también se ofrecen casas para 4 a 6 personas por $ 4.600 diarios. En la segunda quincena de febrero, los precios bajan hasta un 35%.Informes. (02983) 43-9247, interno 271.info@tresarroyosturismo.com / www.claromeconet.com Tres discos, bares y restaurantes dan cuenta de la intensa actividad nocturna que sigue a las largas jornadas de playa sugeridas por el deslumbrante frente costero de Monte Hermoso y el balneario agreste Sauce Grande, a 7 km de la localidad principal. La pesca de pejerrey, los safaris fotográficos y observaciones de aves tienen su lugar indicado alrededor de la laguna Sauce Grande, donde los turistas disponen de una confitería, un restaurante, venta de carnada, botes y lanchas para alquilar, parrillas y juegos para chicos.Otro gran atractivo cerca de Monte Hermoso (a 3 km) es el faro Recalada, una torre metálica de 67 m de altura inaugurada en 1906. El mirador de la parte superior brinda una inmejorable vista panorámica del balneario, la interminable franja de playas y el mar. La visita a Monte Hermoso tampoco debería pasar por alto el Observatorio Astronómico, la feria de artesanos de Ciencias Naturales, de Historia y Naval.Cuánto cuesta. Por un departamento o una casa de la costanera para 5 personas, con dos dormitorios, cochera, parrilla y TV cable o DirecTV, se piden $ 3.800 por día en enero; lejos de la línea costera (a unos 400 metros) se cobran $ 3.100. "Los precios de febrero son entre un 15 y un 30% más baratos", destaca Ricardo Semillán, de la inmobiliaria Semillán.Informes. (02921) 481-123/047.turismo@montehermoso.gov.ar / www.montehermoso.gov.ar Un desvío pavimentado de 38 kilómetros que se desprende de la ruta 3 conduce hasta las calles arboladas de Pehuén Có. El magnífico espectáculo natural (playas muy tranquilas, humedales, bosques y una amplia variedad de aves playeras y mamíferos marinos) del principal balneario del partido de Coronel Rosales se replica en Punta Alta y Villa del Mar, en el camino a Bahía Blanca.La Reserva Provincial Pehuén Có resguarda los sitios que recorrió el biólogo y explorador Charles Darwin en el siglo XIX, el frágil ecosistema costero y afloraciones de rocas arcillosas con huellas de animales extinguidos hace 12 mil años y pisadas de humanos cuya antigüedad se calcula en 7 mil años. Entre las calles arboladas, diagonales y curvas del pequeño casco urbano de Pehuén Có atraen las casas Barco y Molino, una capilla y la Sala de Interpretación Paleontológica Ameghino.Cuánto cuesta. Desde la inmobiliaria FDF, Fernando Fernández afirma que los precios de alquileres para el próximo verano se incrementaron en un 30% respecto a principios de 2018. En enero o durante la primera quincena de febrero, un dúplex para 4 personas con pileta costará $ 3.000 por día. La tarifa de una casa para 6 personas con dos dormitorios, garage, parrilla y TV cable o DirecTV, a dos cuadras del mar, asciende a $ 21.000 semanales.Informes. (02921) 49-7178.turismo@rosalesmunicipio.gob.ar / www.turismorosales.gob.ar