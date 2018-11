Ciudades entrerrianas se suman a la barrileteada nacional por el autismo

El reconocido médico Rubén Sosa de la ex Casa Cuna lanzó la iniciativa de hacer una gran barrileteada nacional para concientizar sobre la situación del autismo en el país, buscando la reglamentación de la Ley Nacional Nº 27.043 para que los chicos puedan tener entre otros puntos una detección precoz y abordaje interdisciplinario en el tratamiento.



Concepción del Uruguay



En Concepción del Uruguay, la Asociación Civil Hablemos de Autismo comenzó a motorizar la idea de replicarla en la ciudad, por lo que se llevará a cabo en consonancia con este evento nacional una actividad en la Isla del Puerto: será el domingo 28, desde las 15:00, donde las familias y chicos podrán asistir con sus barriletes.



La iniciativa busca concientizar y alertar sobre la situación actual del autismo en Argentina y promover la atención e intervención temprana de las personas, así como pretender la reglamentación de la ley 27.042 de trastornos del espectro autista y su adhesión en la provincia de Entre Ríos.



El sector norte de la Isla del Puerto será el elegido para que las familias se acerquen a compartir una tarde de cara al río. La consigna es llevar un barrilete y ayudar a remontar el sueño de una sociedad más inclusiva y equitativa para todos.



Concordia



El grupo de TEA Padres Concordia invitó a todas las familias a compartir una linda tarde de domingo remontando barriletes azules.



La actividad que se realizará en el Campo de los Deportes ubicados en la Costanera de Concordia desde las 15 horas de este domingo, lleva como lema "Bajo un cielo Azul" e invita a reflexionar sobre la temática y a luchar por la reglamentación de la Ley Nacional N° 27.043, destinada a que niños y niñas con autismo accedan a una detección precoz y al abordaje interdisciplinario del tratamiento.



Además se presente que a través de estas iniciativas la sociedad pueda ser instruida en la temática y con ello dar lugar a la inclusión e integración de los chicos con autismo.



Gualeguaychú



A través de las concejales Lucrecia Acosta (FpV) y Micaela Rodríguez (Cambiemos) entregaron la resolución que declara de interés municipal a la barrileteada en la costanera Sur. Es en adhesión a la ley 27.043 que todavía no ha sido reglamentada.



El evento se realizará por primera vez en el marco de una jornada nacional. Carina Leonardi y Paola Vallory integrantes de Trastorno General del Desarrollo (TGD) Padres TEA (Trastorno del Espectro Autista) Gualeguaychú, destacaron que la actividad dará comienzo a las 15 del domingo en la zona de la Costanera del Tiempo.



Explicaron que la finalidad del evento es la de concientizar a la gente y "empujar entre todos para que la ley 27.043, se reglamente y que la provincia adhiera a la misma".



Destacaron que no saben cuántos chicos con "autismo viven en Gualeguaychú porque no contamos con estadísticas locales".



De todos modos, informaron que se conocen números en el ámbito internacional, donde se marca que de cada 58 nacimientos, hay un chico con Trastorno del Espectro Autista.



En tanto, los padres comentaron que los chicos con TEA presentan una amplia gama de cuadros. Algunos tienen complicaciones en el desenvolvimiento social, lenguaje, imaginación y creatividad, mientras que otros se pueden desenvolver mejor, aunque presentan dificultades en el nivel social.



"Si bien hablan perfectamente y resulta difícil encontrar un error gramatical, a la hora de interpretar el uso social del lenguaje como interpretar una broma, se les presentan dificultades", explicaron.



El grupo de padres auto-convocados trabaja sin recursos, simplemente con el apoyo de la comunidad y su propia colaboración, señalaron Carina y Paola.



El grupo se reúne los últimos jueves de cada mes en el Círculo Policial. Por otra parte cuentan con una página en Facebook, donde los padres se mantienen en permanente contacto: "TGD Padres TEA Gualeguaychú".