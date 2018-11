Divulgan imágenes de un enorme derrame de petróleo en Vaca Muerta

Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) divulgaron imágenes satelitales de un derrame que ocurrió el viernes pasado en el yacimiento Bandurria Sur, que YPF explota junto a la compañía estadounidense Schlumberger, en la zona de Vaca Muerta, en Neuquén.



El incidente, del que se tienen pocas precisiones, ocurrió en la medianoche del viernes 19 de octubre y se controló alrededor de las 13 horas del sábado 20.



Mientras que el subsecretario provincial de Ambiente, Juan de Dios Lucchelli, habló de "algunas hectáreas" afectadas, Greenpeace y FARN calcularon, a partir de las imágenes satelitales, que "hay un mínimo de 85 mil metros cuadrados impactados directamente por el crudo -equivalente a 10 canchas de fútbol aproximadamente- y alrededor de 77 hectáreas contaminadas, a sólo 11,5 kilómetros de la localidad de Añelo y del río Neuquén".



YPF, en tanto, no precisó la dimensión de la superficie que terminó cubierta de hidrocarburos.



La empresa emitió tres comunicados sobre lo que definió como "una surgencia de hidrocarburos durante el proceso de extracción de una corona", aunque no brindó detalles sobre el volumen del derrame ni la superficie afectada. Sí aclaró que "el incidente no afectó la salud del personal" y que se montó un perímetro de seguridad alrededor de la locación.



El martes 23, YPF detalló en una segunda nota de prensa las tareas que se estaban llevando a cabo.



"Se realizaron barreras y piletas de contención que están siendo evacuadas. En el lugar se montó un operativo especial con 20 camiones y cuatro máquinas viales. Unas 50 personas entre personal propio y contratistas están abocadas a las tareas", precisó. Al otro día, la firma agregó que ya se había recuperado "más del 60% del hidrocarburo retenido en la locación y en las piletas construidas para tal fin".