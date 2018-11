Entablillaron la pierna con cartón porque no había yeso: Los separaron del cargo

Ordené al Ministro de @chacosalud @zapi1968 que se instruya de forma inmediata el sumario administrativo, con la medida preventiva de separación del cargo y suspensión de haberes de los tres médicos traumatólogos... — Domingo Peppo (@domingopeppo) 24 de octubre de 2018

Médicos de un hospital de Chaco inmovilizaron la pierna de una mujer con cartón, ya que no había yeso en el establecimiento. Por su accionar, los profesionales fueron apartados del cargo y suspendieron el pago de sus haberes, tal como confirmó el gobernador Domingo Peppo.El episodio ocurrió en Villa Ángela, donde está ubicado el hospital Salvador Mazza, que es cabecera en la zona. Una mujer sufrió fracturas en la pierna y en el hombro, pero no había yeso para auxiliarla como de costumbre.Según imágenes difundidas por TN, a la altura de la rodilla "envolvieron" la pierna de la paciente con una caja de cartón que hiciera las veces de férula, y pegaron ese cartón a la piel con cinta de embalar.La paciente debió, además, esperar un día la ambulancia que la trasladó a un hospital en el que finalmente contaron con los recursos necesarios para atenderla."Ordené al Ministro de Salud, Luis Zapico, que se instruya de forma inmediata el sumario administrativo, con la medida preventiva de separación del cargo y suspensión de haberes de los tres médicos traumatólogos por los graves hechos ocurridos en el hospital Salvador Mazza de Villa Ángela, hasta tanto dure la sustanciación del sumario correspondiente y se aplique la máxima sanción que corresponda", escribió el gobernador chaqueño Domingo Peppo en su cuenta de Twitter.Según diario Chaco Hoy, la paciente había sufrido un accidente de tránsito el domingo pasado. Esperó casi una hora tendida en el suelo, porque el hospital zonal sólo disponía de una ambulancia. Finalmente fue auxiliada pero no recibió las atenciones necesarias.