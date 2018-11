Remolcadores liberaron el buque varado en el río Uruguay

Con la asistencia de dos barcos tipo remolcadores, fue removido el buque tanque Filyoz que se encontraba varado en el río Uruguay, a la altura del kilómetro 177.



De acuerdo a lo informado a El Entre Ríos desde la Prefectura Naval Argentina con sede en Concepción del Uruguay, ambas embarcaciones, llegadas especialmente desde Buenos Aires, lograron que la nave zafe de la situación en que se hallaba.



El buque liberiano fue inspeccionado por personal especializado en la rada del puerto de La Histórica y no se detectaron daños que afecten su funcionamiento. Asimismo, remarcaron que no se tuvieron que lamentar lesiones ni daños al medio ambiente.



Desde la Prefectura informaron que se llevan a cabo tareas investigativas a fin de esclarecer las causas del hecho, mientras que el buque no tiene impedimentos para seguir navegando.