Vecinos piden que les bajen las cuotas de sus viviendas sociales

Más testimonios de vecinos

Gabriela Bouchet es de San Benito y Ramón Ríos de Colonia Avellaneda. Ambos fueron adjudicatarios de viviendas construidas a través de un convenio entre la Mutual Modelo y el IAPV. Pero están preocupados por las sumas que deben pagar tanto por la vivienda como por el terreno.Según explicaron en el programadepagan un "canon de uso" que supera los 9.000 pesos."Queremos plantear que se fije una cuota mínima a lo que se está pagando porque son viviendas sociales para personas de bajos recursos y nos están cobrando una cuota como si fuésemos un barrio privado", dijo Gabriela. Pagan más de 9.000 pesos por la casa y el terreno, lo cual genera complicaciones en la economía de cada familia que deben afrontar los gastos del resto de los servicios, canasta básica, transporte y demás. Además dentro del complejo habitacional hay jubilados y personas con hijos discapacitados a quienes se les hace sumamente difícil abonar mensualmente la cuota. Es más, según contaron, una familia de San Benito "se fue porque no podían pagar".Los vecinos dejan en claro: "No queremos no pagar, queremos pagar pero lo justo. Queremos una cuota más accesible porque son viviendas sociales para personas de bajos recursos y no puede ser que esté saliendo casi 5.000 pesos, más el terreno, cuando en realidad tampoco la estructura de la casa lo vale; tampoco tenemos un valor aproximado de cuánto sale una vivienda de esas que están hechas con telgopor revestido; siendo que otras unidades son de ladrillo y tienen una buena construcción. Nosotros tenemos una plataforma y la tenemos que seguir pagando por 25 años más".Por otra parte, indicaron que quieren una audiencia con las autoridades del IAPV para que les expliquen cuál es el costo de la vivienda y por qué pagan un canon tan elevado. "Si no nos quieren recibir que nos manden por escrito lo que cuesta la vivienda", mencionaron.Finalmente, Ramón expresó que "cuando te dan la llave de la casa sentís una felicidad porque uno siempre soñó tener su casa propia y trabajamos para ello. No queremos que nos regalen la casa, todos queremos pagarla, pero que sea un precio razonable".