Concejales declaran "persona no grata" al relator porteño que ofendió a Colón

El relator Santarsiero, la persona no grata en Santa Fe.

El Concejo Municipal de Santa Fe, aprobó un proyecto de la edil justicialista Alejandra Obeid, por el que se declaró "persona non grata al Sr. Hernán Santarsiero"., que culminó 1-0 en la cancha de Colón.Hernán Santarsiero, relator de una radio partidaria de la institución riverplatense, no pudo ocultar su bronca por la derrota del equipo de Gallardo y se descargó contra Colón. "", fueron algunos de los párrafos que esgrimió contra los hinchas y la institución sabalera.

Repudio de la dirigencia

Las palabras de la concejal

No a la violencia

Lógicamente sus palabras se desparramaron por todos lados,, también salieron a darle con todo en las redes sociales.Pero esto también llevó a los oídos de los directivos de Colón, que sintieron todo como un agravio y por esto tienen pensado tomar acciones legales contra Santarsiero. Esto fue comunicado por Ricardo Calvo Arrázola en su cuenta de Twitter: "Por decisión de la CD y encargo del Pte. del Club #COLON,".En diálogo con el móvil de LT10, la concejal Obeid sostuvo que el equipo de Domínguez "ganó en las buenas de la ley el partido" y así, "quitarle el invicto al millonario", y que eso no justifica los "dichos discriminatorios" del relator porteño."Ni siquiera relató el gol [de Gonzalo Bueno], sino que se quedó en silencio.", explicó.La concejal indicó que la declaración no impide que Santarsiero visite la ciudad, e incluso que sea bienvenido, pero instó al periodista a no criticar Santa Fe y lo que la representa. "", enseñó."A los santafesinos se nos respeta. Y lo está diciendo una unionista de cuna", confesó.