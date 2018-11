Muchos kilómetros lo separan de su perro: busca ayuda para llevarlo a su casa

Les juro que extraño tanto a este ser. ???

Necesito abrazarlo de nuevo.

No tengo como traerlo conmigo ¿Alguien me ayuda? ¡Quedó en Bs. As!

Tu RT me sirve, por ahí un alma bondadosa me da una mano para traerlo conmigo otra vez.

Desde ya, te agradezco. ?? pic.twitter.com/zCvZtDzWiA — E.M.A (@eemeaaaa) 25 de septiembre de 2018

Un joven de Santiago del Estero hizo un pedido especial en las redes sociales y el mensaje se viralizó.Se trata de EMA (@eemeaaaa), un usuario que ya no soporta la distancia con su mascota y lanzó una campaña para que algún alma bondadosa lleve al can desde Buenos Aires a su Santiago natal.La distancia no es un detalle menor, ya que 1123 kilómetros separan a las provincias.", escribió el chico.Por el momento no logró su cometido, pero ya recibió cientos de mensajes de personas que se ofrecieron a ayudar.Los Andes.