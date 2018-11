La cifra de motociclistas fallecidos en accidentes superó a la de automovilistas

Mayor cantidad de motos

Vehículo familiar

Creencias y riesgos

El uso del casco

Secuestro de la moto

Nuevas medidas de seguridad

Falta de educación vial y concientización, sumada a pocos controles y sanciones. En este escenario, por primera vez,. Históricamente, eran más los automovilistas., según un informe del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).Los ocupantes de autos, que en 2016 representaban el 39% de los fallecidos, pasaron a un segundo lugar con el 32%,El cambio de tendencia tiene varias explicaciones. Una de ellas está vinculada al. Dicho incremento hizo que, en la actualidad,En el norte del país, donde la situación es aún más compleja y la mitad de los fallecidos son motociclistas, hay incluso más motos que autos.", explica a Clarín Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano. Y asegura que hay casos en los que "se convirtió en el vehículo familiar,".En la moto, la carrocería es el conductor y quien lo acompaña. A tal punto que. La falta de conciencia al respecto también está asociada al aumento de casos.Según el Observatorio de Seguridad Vial,. Entre ellas,. Además,El mismo estudio realizado por el Observatorio muestra que no se hace lo que se dice. En las encuestas, el 75% declara usar casco y el 98% está de acuerdo con su obligatoriedad. Sin embargoy las probabilidades de muerte en un 39%.Pablo Azorín, jefe de Seguridad Vial de la Federación Internacional del Automóvil, asocia esta realidad a la falta de controles. "Se hacen cada tanto, los fines de semana largo y no es suficiente.. Está la falsa idea de que una moto chica es como una bicicleta, pero no. Los chequeos psicológicos también son importantes", señala Azorín., explica a este diario que están trabajando para "incentivar la fiscalización" aunque es complejo porque los controles dependen de cada jurisdicción. "Estamos promoviendo en la mayoría de las ciudades la incorporación de pistas de comprobación de aptitudes para el manejo de motos.Dice que están al tanto de que, ". Nosotros desalentamos esta práctica aunque no podemos negar que es algo que ocurre". En esta misma línea, adelanta queEste jueves se firmará un acuerdo entre Transporte, Producción, la Cámara de Fabricantes de Motovehículos y la Cámara Argentina de la MotocicletaSe trata de. Estas pruebas se suman a las que ya se realizan desde enero de este año, a partir del decreto 32/2018,