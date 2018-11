Menos argentinos creen en el gran amor y aumentan los enamorados a distancia

¿Monedas fuertes, corazones contentos?

Inflación de la moneda, inflación de corazones...

¿Además de encontrar el gran amor, es posible a su vez mantenerlo a la distancia?

Conclusión

La aplicación de citas de Jaumo consultó a más de 365,000 usuarios de 180 países si todavía creen en el amor verdadero, aquel gran amor de la vida, y ha comparado los resultados de 2018 con respecto a los de 2017. Al analizar los países latinoamericanos encuestados (México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile) junto a España y Portugal, el resultado ha sorprendido. En los primeros ha habido una gran merma de creyentes en ese amor utópico, mientras que en los últimos dos ha habido más hombres y mujeres que aún esperan encontrar a su media naranja.En economías tan cambiantes como la de algunos países emergentes, muchos se preguntan si la fortaleza económica de un país se ve reflejada en el plano afectivo. A veces, la cantidad de enamorados o de creyentes en el amor, sube o baja en relación al malestar o bienestar económico.Contra viento y marea, los argentinos han pasado el invierno, pero lamentablemente no han salido intactos del mismo. Además de que su moneda fuera la más devaluada entre lo que va del año según los ránkings de países emergentes realizados este año por las grandes consultoras, también ha sido el país hispanohablante de este estudio que ha sufrido la baja más grande en el ámbito del corazón.La tierra de la soja y el fútbol, sin embargo no es el único país con bajas económicas y afectivas. No sólo el peso argentino se depreció fuerte frente al dólar en 2018 por la salida de capitales que se van del riesgo, al igual padecieron el mismo destino otras monedas y corazones vecinos. Siguiendo en el mismo plano afectivo y de las relaciones de pareja, Chile queda en el segundo lugar cayendo en un 13,68 por ciento la fé tanto de hombres y mujeres con respecto al amor.México, Colombia y Brasil también caen con respecto a ese amor utópico para toda la vida, pero rondando los dos dígitos: en un 1,85 el primero, en un 1,79 el segundo y en un 1,02 por ciento el tercero.A escala mundial dentro de los países latinos, se podría decir queEl amor en la principal tierra exportadora de harina de soja parecería acompañar los mismos derroteros que su economía, tal como ocurrió durante la famosa crisis de 2001: a la hiperinflación le siguió una fuga de cerebros, pero también de corazones.Más allá de las razones, Argentina en 2018 tiene en este estudio la mitad más uno de arriesgados a la distancia (51 por ciento). Le sigue México con un 53,50 por ciento, manteniéndose igual que el año anterior, y España con una suba de dos dígitos (54,50 por ciento). Portugal arrasa quedando en el primer puesto con un 60,1 por ciento de portugueses que en 2018 afirman creer que el amor tiene la fuerza suficiente de traspasar fronteras y océanos. Chile, Brasil y Colombia bajan, por su parte, en aproximadamente un dígito.Como si el amor fuese cada vez más una cuestión religiosa, las opiniones difieren ampliamente sobre el tema del "One Great Love" (Único Gran Amor). Asimismo, los índices de creyentes varían notablemente entre naciones, culturas y lenguas, a la distancia y a medida de que pasan los años. Mientras que algunos creen que su pareja soñada es románticamente una idea sin sentido, otros están convencidos de su existencia. El universo simbólico traza sus líneas y Jaumo expone ese mundo de diferencias. Más de 365,000 usuarios de la aplicación fueron entrevistados durante un período de cuatro semanas a finales de 2017 y en octubre de 2018. Las preguntas podían ser aprobadas o rechazadas.De acuerdo a la encuesta global realizada a más de 365,000 hombres y mujeres, entre los países de habla hispana o portuguesa, los latinoamericanos son los que se vuelven más escépticos respecto del amor. Por el contrario España y Portugal son los menos indiferentes.Sólo España y Portugal quedaron con un saldo positivo, aumentando en 2018 su fe en el gran amor.Argentina y Chile: los más escépticos respecto a la constancia del amor en el tiempo, rozando casi un 20 por ciento de baja de un año a otro.En cuanto al amor a la distancia, Argentina supera la media y Portugal queda en el primer puesto. México, Colombia y Brasil bajan o se mantienen en cuanto a ambas cuestiones.