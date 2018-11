El sueño del Mundial empieza a reconstruirse: Amputados podrán viajar a México

Este sábado comienza el Mundial de Fútbol de Amputados, que en este 2018 se disputará en México. El Seleccionado Argentino se preparó con todas las ilusiones de alcanzar la Copa del Mundo, aunque vivenció una gran decepción a pocas horas de partir, tal como en la víspera relató auno de los afectados, Andrés López, de San Benito. El problema ha sido medianamente subsanado, aunque los ánimos no son los mejores.La angustia se apoderó del ánimo de los jugadores. Pesoa comentó que "el lunes nos encontramos con un panorama distinto, las caras ya no eran las mismas, porque de dónde íbamos a sacar $40.000 a $45.000 para viajar en 48 horas.Cuando regrese haré una rifa para devolver la plata, porque la situación económica personal no es favorable. Es una cuenta muy grande para mí, no me gusta tenerla, pero es la única opción que tuvimos y haré todo por reintegrar el dinero lo antes que pueda".El destacado jugador y referente del fútbol de amputados, confirmó a: "Si no nos presentábamos, hay una sanción económica y además no se puede jugar por dos mundiales, o sea hasta dentro de 8 años, porque ahora se empezará a jugar cada 4. Implicaría que el fútbol de amputados de Argentina desaparezca", dijo con pesar por la grave consecuencia que aparejaba el hecho de no viajar.Pesoa indicó que los tomó por sorpresa: "cómo no confiar en que iba a conseguir 21 pasajes para México si nos mostraba fotos comiendo con Tapia. Quizás quiso lucrar con nosotros y no lo pudo lograr, pero hasta último momento nos confirmaba que estaba todo arreglado".El sueño del mundial empieza a reconstruirse: "Hoy por suerte como argentinos tratamos de sobrellevar todo esto. Desgraciadamente tres compañeros no van y dos del cuerpo técnico tampoco podrán viajar. Ojalá para el próximo se pueda manejar con tiempo. La sensación es que no estamos contentos, tenemos bronca y se mezcla con la felicidad por ser un mundial. Es difícil cambiar la cara, pero cuando lleguemos allá, tenemos que tener otra mentalidad", sostuvo el crespense al referirse al primer partido, que será este domingo.