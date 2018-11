Confirman que el buque con combustible que quedó varado navegaba fuera del canal

Sociedad Un barco cargado con combustible quedó varado en el río Uruguay

La embarcación

Una embarcación cargada de combustible, de bandera Liberiana, quedó varada en el acceso al Puerto de Concepción del Uruguay.El buque se trasladaba con 15 tripulantes a bordo, todos de nacionalidad argentina, cargado con 3.799 toneladas de derivados de hidrocarburos (1.638 tn de nafta Súper, 459 tn de nafta Infinia y 2.902 tn de gasoil). Había partido del puerto de La Plata, representado por la Agencia Marítima GHIORZI S.R.L. de esta ciudad.El hecho se puso en conocimiento del Juzgado Federal No 1 de esta localidad a cargo de Dr. Pablo Andrés Seró, Secretaría a cargo de la Dra. Gladys Mabel Villar, quien ordenó que no se instruyan actuaciones al respecto, por no encontrarse el buque dentro del canal de navegación y por no generar un peligro u obstáculo para la navegación y/o medio ambiente.