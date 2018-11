Futbolistas amputados sin pasajes para ir al mundial: Dos entrerrianos afectados

La Selección Argentina de Amputados tenía previsto viajar el martes a la noche a México para disputar el mundial de fútbol que se disputará allí, pero un imprevisto hizo que se queden varados en Buenos Aires, a la espera de que cada uno pueda costearse el pasaje para llegar al país azteca. Ocurrió que un supuesto "contacto" que tenían con la Asociación del Fútbol Argentino desapareció y los dejó sin los boletos de avión que les había prometido.Entre los damnificados se encuentran dos entrerrianos. Uno de ellos es Andrés López, deportista de San Benito, quien dialogó cony dio precisiones de lo ocurrido. Mientras tanto, en la localidad aledaña a Paraná los vecinos ya se han movilizado en busca de juntar los fondos que le permitan al joven concretar el ansiado viaje o algún auspiciante que se haga cargo de los costos."Estamos amargados y desesperados buscando alguna solución para poder hacer el viaje que tanto deseamos", dijo a este medio al dar cuenta de cómo está afrontando este difícil momento.Durante el programa, acotó que "somos chicos de todas partes de Argentina. De Entre Ríos somos dos. Estamos desde el sábado en Mercedes, porque la intención era venir a entrenar unos días a Buenos Aires y partir anoche, todos juntos. El Mundial empieza el sábado y debutaríamos el domingo contra Francia".Sobre lo ocurrido, López contó: "Teníamos un contacto. Este hombre nos ayudaba. A principios de año se organizó un torneo sudamericano en Argentina, en el cual salimos campeones y él nos ayudó. Nosotros le planteamos el tema de los pasajes, si podían ser pagos por AFA. Él nos prometió que los tendríamos"."Estábamos sólo concentrados en entrenar. Ya llegado el fin de semana no tuvimos respuestas.", relató.Señaló que "ayer recién recibimos esta noticia. Quedamos muy tristes y shockeados, porque estábamos pensando en el debut del domingo".El futbolista dio cuenta de que "AFA siempre nos dio ropa. Este año planteamos la posibilidad de que nos paguen los pasajes, porque en otras oportunidades los chicos lo hacían de su bolsillo. Mediante este contacto, nos habían dicho que sí".Precisó que "cada pasaje cuesta 45.000 pesos. Estamos viendo quien puede viajar, porque sí o sí tenemos que hacerlo. Si no viajamos, nos suspenden por dos mundiales, que se hacen cada cuatro años. Además, recibimos una multa económica en dólares. Tenemos que ser un mínimo de 10 jugadores para que no nos descalifiquen".Finalmente, López confirmó que en México tienen alojamiento, traslado y comida, que es pago por los organizadores, "quienes tampoco pueden hacer mucho para que lleguemos allá".