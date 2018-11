En una semana registraron cinco casos autóctonos de leishmaniasis en Concordia

En la última semana se registraron cinco casos autoctonos de leishmaniasis en Concordia. Así lo confirmó el veterinario Elbio Horta. "Eran perros callejeros que la gente de buena voluntad me los trajo", indicó a Diario Río Uruguay.



Horta recordó que "a esa enfermedad la descubrí en Concordia durante el año 2010", en ese momento con un caso "no autóctono".



El vector "aún no estaba en Concordia, pero "ya al año siguiente llegó", dado que "teníamos casos cercanos como en Chajarí y Salto", detalló el profesional.



Prevención



Como en el tema Dengue, las acciones de prevención "están orientadas al vector y no a la enfermedad o al enfermo", ilustró el veterinario.

"Se previene con productos tales como pipeta, collar especial y resguardar el animal" en horario nocturno", remató.



Sobre la enfermedad



La leishmaniasis (o leishmaniosis) es un conjunto de enfermedades zoonóticas y antroponóticas causadas por protozoos del género Leishmania.



El agente se transmite al humano y a otros animales a través de la picadura de hembras de los flebótomos, un grupo de insectos chupadores de sangre pertenecientes a los géneros Phlebotomus del Viejo Mundo, (Europa, África y Asia) y Lutzomyia en América.



Las manifestaciones clínicas de la enfermedad van desde úlceras cutáneas que cicatrizan espontáneamente, hasta formas fatales en las cuales se presenta inflamación grave del hígado y del bazo.



En definitiva, la leishmaniasis es una zoonosis que afecta tanto a perros como a humanos.