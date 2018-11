El Ventilador: Algunas opiniones sobre la causa "Melli"

Los médicos propietarios del Instituto Privado de Pediatría de Paraná, Miguel Torrealday, David Vainstub y Jorge Rossi, fueron condenados por los delitos de sustitución de identidad y robo de bebés.El tema fue tratado en la edición de este jueves de El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa incógnita, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV:-"¿Por qué no están también sentados ahí los abogados de los médicos? Siempre se ha dado una sola versión de los hechos y nunca se les dio la palabra. Fueron acusados desde el principio y siempre se manejó la opinión pública. ¡Se dicen mentiras! Desde el IPP se les facilitaron los libros, ahí deberían estar sus abogados. Estela de Carloto se hizo presente y el mismo Torrealday la atendió y luego los demás médicos".-"Un médico salva la vida de un niño en una época nefasta del país, donde no había dónde denunciar y también los mismos médicos estaban en una posición difícil, hasta inclusive amenazados: los condenan. Me parece que no es justo".-"De forma anónima tengo un amigo que piensa que es hijo de desaparecidos del 7 de junio de año 1978. Lo único que sabe es que la partera que firmaba las partidas era María Magdalena Allende. Si pueden investigarla es de acá de Paraná. Supuestamente nació en Rosario en un hospital que se quemó y lo adoptaron acá en Paraná".-"Yo me enteré hace poco que en 1975 mi mamá dio en adopción a su hijo a un militar; y el "nexo" fue su médico".-"¡Te admiro Julia!".-"Torrealday dejará de ser `Miguelito´, el niño mimado de la sociedad paranaense para ser lo que es: cómplice del terrorismo de Estado, como muchos de los apellidos de alcurnia de Paraná".-"Tres pediatras que fueron médicos de gran parte de la población paranaense. Ellos no habrán roto su pacto de silencio, Sabri y tantos compañeres rompieron con la hipocresía de esta ciudad. No se discute trayectoria profesional, son cómplices civiles y pedimos que digan a quién se lo entregaron. Lo vamos a encontrar. Como médica de la ciudad ¡gracias!".-"La verdad es cosa de no creer. El doctor Rossi fue pediatra de toda mi familia y nunca nos falló".-"Díganle a Gullino que si no fuera por IPP no estaría viva, que deje de decir tantas locuras".