¿Dónde está el melli?: hubo condena pero la pregunta aún no tiene respuesta

"Los médicos saben a quién le entregaron al Melli. Teníamos esperanza de que rompieran el pacto de silencio"

Sabrina Gullino Valenzuela Negro

"Es como si Sabrina recibe el mandato, no sólo de asumir de dónde viene, sino también a dónde tiene que ir"

"Los médicos no están en el juicio por complicidad, sino por ser los autores materiales del delito"

Marcelo Boykens, Abogado querellante Registro Único de la Verdad

"La búsqueda de nuestros hermanos, es la búsqueda de los desaparecidos vivos"

"El motor principal no ha sido el juicio, sino encontrar al Melli"

La opinión de los panelistas

, desde su creación allá por el año 1977.Inaugurado primero como de especialidades neonatológicas y luego con un anexo de clínica general, este centro atendió a varias generaciones de niños y niñas de familias enteras de diferentes lugares de la provincia.Quizás por eso no sea extraño queque hoy son adultos y los recuerdan como buenos profesionales,Después de muchos años de investigaciones y de varios testimonios, se pudo saber con certeza que este instituto de Pediatría está atado a la historia de Sabrina Gullino Valenzuela, la muchacha que nació mientras su mamá estaba secuestrada en el Hospital Militar de Paraná, y que luego fue derivada al IPP, sin nombre, sin datos de filiación y allí quedó internada hasta que le dieron el alta.Según la reconstrucción de la historia que pudieron realizar principalmente organismos de DDHH,Era la época de la trágica dictadura militar, en la cual Entre Ríos y las provincias del litoral estaban bajo las órdenes del general Leopoldo Fortunato Galtieri, por entonces jefe del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario.Hija de una trabajadora social santafesina de nombre Raquel Negro y de un militante político nacido en San Juan - Tulio Valenzuela al que le decían 'Tucho' - esta joven un día de diciembre de 2008 pudo conocer su verdadera identidad. Pudo saber después de 30 años que sus papás eran Raquel y Tucho, ambos detenidos y hasta hoy desaparecidos por la dictadura militar., contó que "es fuerte escuchar mi historia pero creo que es necesario que los medios de comunicación puedan participar en la reconstrucción de la verdad histórica".Sobre el adelanto de sentencia, indicó que "El mismo represor Amelon, ejerciendo el derecho de su autodefensa, lo interpeló a Torrealday exigiéndole que diga a quién le entregaron el Melli. Fue como si hubiera un robo dentro de otro robo".", relató.En ese sentido, expresó que "estoy muy tranquila y contenta del recorrido que hemos hecho. Pienso que este juicio"."La cúpula médica dice tener una `amnesia corporativa´ y las enfermeras nos han dicho lo que saben, pero son el eslabón más débil en la institución.", indicó.Asimismo, dijo que "".Remarcó que "no existe en Argentina ningún otro caso de restitución que se pueda detallar minuciosamente como el nuestro. Puede haber que haya otros casos. Pedimos que el que tenga dudas se comunique para que se empiece a investigar. Buscando a mi hermano mellizo me encontré con un montón de hermanos de H.I.J.O.S. que me acompañan en este camino.".Habló sobre su historia personal y cómo comenzó la búsqueda de su identidad. "".", agregó.Respecto a la búsqueda de su mellizo, contó: "En la pericia caligráfica aparecía que la enfermera Cuatrín había inscripto a Soledad López, que era el nombre que me habían puesto a mí. La citan, se produce el careo y confirmó lo que me había dicho a mí, que había un chico médico que podía ser el Melli. Ese mismo día".Eso fue en febrero, antes de la restitución de mi identidad.", dijo.Para buscar a su hermano "viajé a Córdoba, tuve reuniones con varias organizaciones de Derechos Humanos, fuimos a cruzar investigaciones"."Para nosotros fue todo un aprendizaje la causa. El IPP tuvo una participación clave. Si no hubiera existido nuestra sustitución de identidad no se hubiera llevado adelante.", remarcó."Creo que el Melli está buscando su identidad. Creo que vamos avanzando,", manifestó.. "A Sabrina la he seguido desde el principio, pero a una cierta distancia, porque me parecía demasiado delicada su historia, y yo también tengo una historia."Mi historia ha sido la de tantos, pero he tenido la suerte de no ser una desaparecida.", detalló.Tizzoni, estaba mal hecho ese consejo, que el mismo consejo superior de las fuerzas armadas en buenos aires lo anula, pero quedamos presos, y somos trasladados a devoto y ahí permanecimos seis años. En un pasillo de la cárcel me encuentro con una ex alumna mía, Adriana Beade".", destacó la docente jubilada.Tizzoni se definió como "una persona que podía contagiar a otros a sumarse per a la lucha de mejorar la educación, a abrir la mentalidad de la época"."Precisamente la. La lucidez de determinados análisis de compañeros más preparados que uno, nos permitió superar ese trago amargo", confió., dijo que "siempre señalamos que la dictadura fue cívico-militar. Hubo empresarios que hicieron grandes negocios con la dictadura y los distintos delitos que se llevaron adelante necesitaron de una estructura burocrática civil.".", explicó."Nos enteramos queEs preocupante, vamos a investigar de quién vino eso. Durante la causa tuvimos un falso testimonio pero se va a investigar si es así o no. La búsqueda del Melli no corre solo por los carriles judiciales, sino que diariamente desde hace 40 años lo buscamos.", indicó.Sobre la sentencia, señaló que "".Aclaró que "No solo no lo hicieron en ese momento, sino que lo siguen negando hoy.De igual manera, al principio jamás imaginamos llegar a una sentencia de condena".. "Como regional Paraná nos volvimos a constituir en 2005, en el mismo momento en que se abre la causa Hospital Militar, solo tres años después nos encontramos con Sabrina Gullino Valenzuela Negro. Es especial esta causa, más allá de juzgar a los responsables, para obtener cierto grado de reparación, al ver algún porcentaje de los responsables condenados y de obtener verdad en el poder judicial.. Encontrarte con la vida tiene ese otro plus", aseveró.Sobko recordó que ". Los secuestrados en el `76 ya tenían dos años".", puso relevancia."Soy parte de un equipo que dirige la doctora Gladys Martínez y que alojó la UNER, interdisciplinario, que el objetivo fue reconstruir circuitos burocráticos administrativos de las adopciones realizadas en el entonces Consejo Provincial del Menor, en el periodo de la dictadura bajo la ley 19134", mencionó la profesional.Aseveró que ePuso relevancia en que estas causas "no sólo por la búsqueda del melli, sino por los más de los 400 niños apropiados durante la dictadura, me conmueven profundamente y supongo que a cada uno de los que integramos esta sociedad, nos pasa algo parecido. Tenemos una historia reciente de mucho desgarramiento y dolor".Adriana Beade r".Respecto de su historia personal, Beade dijo: "En Devoto compartí muy pocos días con las compañeras de Paraná, pasé casi todo el tiempo en un piso en dónde quiénes estaban eran de Buenos Aires, venían de la cárcel de Olmos. Muy pocos días antes de salir me trasladan a un piso en el que me encuentro con muchas compañeras de Paraná, entre ellas encuentro a Julia, y nos causó mucha emoción".a", destacó la profesional.Al ser consultada respecto del apellido de Sabrina y cómo ella decide nombrarse, Sabrina Gullino Valenzuela Negro. "El apellido hace más mención a los aspectos legales que contribuyen a la identidad, pero la identidad es algo infinitamente más amplio que este aspecto legal", dejó en claro la psicóloga.El motor principal no ha sido el juicio, sino encontrarlo. Para los que trabajamos en instituciones públicas, con niños y adolescentes particularmente, la responsabilidad del Estado, de los agentes de salud, cuando nos toca intervenir en un caso de un niño y un adolescente, debemos salvaguardar sus derechos. La obligación de un agente de salud es de quién es este niño y a quién le estoy entregando este niño", puso relevancia Beade., opinó que la ciudadanía de Paraná "ha recibido este martes, con sorpresa y conmoción, la noticia de la condena de tres médicos de reconocida trayectoria en Paraná".A su vez, opinó que "la historia de Sabrina es muy fuerte, pero también tenemos historias sobrepuestas, y seguramente contemporáneas a la mamá de ella. Es muy emocionante"., destacó que lo importante en este caso y en tantos otros "la complicidad civil, en una ciudad tan chica, y tan habituada a circular, a llevar sus chicos al IPP. Esto nos interpela a todos como ciudadanos de Paraná. Tenemos que preguntarnos qué pasaba en 1978, el IPP no era un centro clandestino de detención, era un centro de atención de niños".Manifestó además: "Nos interpela y nos sigue interpelando, porque este delito se sigue cometiendo, porque el Melli no sabe quién es y Sabrina no puede dar con él. Todos los días se vuelve a cometer este delito y por eso es importante, faltaron testimonios. Hay profunda desazón porque este juicio tenía que dar con la verdad respecto del Melli. Más allá de las condenas, esto sigue pesando. Estamos todos involucrados como paranaenses"."Es increíble que estas personas (los médicos) hayan llegado a esta instancia y sigan en silencio. Todos pensamos que con el correr de los días iban a hablar, debe haber algo muy pesado detrás de esto", opinó Alcain.mencionó que ella ha llevado en innumerable cantidad de oportunidades, a sus hijas al IPP, "las atendieron estos médicos cuando yo las llevaba a la guardia, cuando su pediatra no estaba. Como decía una de las televidentes, `no lo puedo creer`. A mí también me cuesta, esa gente trabajaba con niños, salvaba vidas?".La periodista, se preguntó si durante el proceso de investigación en la búsqueda del Melli hubo otros casos similares en la provincia.El periodista, dijo que "tenemos que analizar qué pasó en democracia. El Dr. Torrealday fue funcionario, fue Secretario de Salud de la Provincia. Hubo un estado que luchó para desarchivar la causa luego de que se diera la posibilidad de restituir los juicios que estaban prohibidos por el punto final de audiencia de vida. Es una trama muy larga que hoy tiene una gran noticia que va a terminar siendo un hito en la historia entrerriana".El panelista, señaló que "estábamos acostumbrados a que la apropiación de bebés se hacía al pie de la mesa de tortura, o sea en el lugar donde estaban torturando una persona daba a luz y en ese momento se apropiaban o entregaban en adopción a los bebés los que eran testigos directos de la tortura y del robo".