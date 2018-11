Asesinado al defender a su amiga en robo: Emotiva carta de la chica a su "héroe"

Sociedad Mataron a puñaladas a chico que quiso evitar que robaran el celular a su amiga

Despedida de su amiga

Valentín "fue mi héroe"

"Gracias por dar tu vida"

El crimen de Valentín Villegas conmueve a Tucumán. Tenía 15 años y dio la vida por su amiga. Todo ocurrió cuando ambos caminaban juntos por la calle San Martín al 1300, en Yerba Buena, ciudad situada en el límite oeste de la capital tucumana.El domingo a la noche, Valentín había ido con su amiga a tomar un helado, cuando apareció el ladrón. Se interpuso para que no le robaran el celular, le alcanzó a gritar a la chica que corriera y entonces lo apuñalaron. Murió casi en el acto.El testimonio del taxista que los trasladó fue clave para el hallazgo del presunto homicida, quien cuenta con antecedentes en su contra por abuso de armas de fuego y robos menores.Se conoció la desgarradora despedida de la amiga que estaba con Valentín cuando lo mataron: "él fue mi héroe". La adolescente le escribió una carta y contó cómo sucedió el hecho. "Sus últimas palabras fueron 'salí corriendo'", contó.Su amiga, quien presenció el hecho, utilizó su perfil de Facebook para dedicarle una estremecedora despedida a su "mejor amigo" y narró a la perfección cómo sucedieron los acontecimientos. "Él fue mi héroe", resalta la menor.. Él se fue cumpliendo lo que me dijo siempre desde que me conoció:, comienza el texto.Y continúa:. Pero se cuestiona: "Yo jamás, jamás voy a perdonarme lo que te hicieron,"Pensar que antes de eso estaba abrazándome y diciendo que me protegería, lo hizo, y, aunque muchos hubiésemos preferido que siga con nosotros", se lamentó., y ojalá que desde donde estés cuides a tu familia, y a mi".