Un bebé usa bolsas porque no le pueden comprar pañales y su mamá pide ayuda

Una mujer identificada como Sandra Salinas publicó en su cuenta de Facebook una foto y un mensaje que generaron impacto y rápidamente se convirtió en viral. En dicha publicación, Sandra, a cargo del merendero Pequeños Gigantes (Perdriel, Luján de Cuyo, Mendoza) muestra a un bebé que, en lugar de un pañal descartable convencional, está usando uno improvisado con telas y una bolsa de nylon.



"Necesito ayuda para uno de mis niños, es un bebé de tan sólo un año y medio. Está usando trapo y nylon de pañal", explicó en un mensaje en el que dice sentirse "desanimada". Y, a modo de pedido, hace en el mismo escrito un llamado a la solidaridad: "(Se pide pañales talle) XG de cualquier marca. También (necesitaría) leche de cualquier marca. El comedor pequeños gigante los necesita para este bebé. Gracias", publicó en la red social.



La foto y el mensaje fueron publicados en la noche del lunes en el grupo de Facebook de Mendocinos en Alerta y de inmediato recibió comentarios, solicitud de datos de ayuda e incluso algunos consejos para ir saliendo del paso, publicó Los Andes.

"¿De dónde es el comedor y cómo puedo acercar la ayuda", fue el contenido más común en los mensaje. También hubo otros un poco más críticos: "Me parece bárbara la acción de esta señora de querer ayudar pero además debería denunciar a los padres. No pueden tener a una criatura en esa situación. Si no tiene ni pañales me imagino todas las carencias que tiene", dijo una comentarista.



Otro de los comentarios, desvió el tema hacia viejas costumbres: "A nosotros nos criaron con pañales de trapos y bombacha de goma, y no es ninguna deshonra, sólo tenés que lavar los trapos con jabón blanco".

En poco más de 20 horas, el mensaje de Sandra Salinas ya había sido compartido por más de 6.000 cuentas y tenía casi 500 comentarios.

El comedor Pequeños Gigantes está ubicado en Cuadro Estación 3 ? MC/C13 de Perdriel. Fuente: (Los Andes).-