Emotiva despedida al changarín "héroe" que había salvado la vida a una niña

Sociedad El triste final del changarín que se convirtió en héroe al salvar a una nena

Fue un orgullo nacional cuando salvó de la muerte a una nena de 8 años que se ahogaba en el río Gastona, en Tucumán. Este lunes puso fin a su vida luego de que todos quienes le habían prometido ayuda le soltaran la mano".La noticia de su fallecimiento generó un sinnúmero de repercusiones. En las redes sociales se multiplican los mensajes para despedir a Walter Monzón. Pero sin dudas, la voz más "autorizada" es la de Natalio Danzo, el hombre que observó al "héroe" cuando se arrojó desde un puente, a 12 metros de altura, al curso de agua para salvar a la niña y luego viralizó su historia."Hasta siempre Walter. Nunca voy a olvidar el gesto de salvar esa niña, es lamentable tu pérdida", escribió en Facebook."Con Julia Tellene hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Te pido perdón si no fue suficiente, descansa en paz mi verdadero héroe", continúa."Gracias a todas las autoridades por soltarle la mano y a los policías que lo apretaban por otras razones policiales que no tenían pruebas", completa.

Uno de los momentos de felicidad que vivió Walter tras su acto altruista fue cuando una pareja en Mar del Plata, lo invitó junto a su familia a conocer el mar, con los pasajes, la estadía y algo de ropa para cumplir su sueño y un cartel: "Bienvenido a Mar del Plata, héroe argentino". En esos días, Walter le enviaba a Natalio Danzo un audio de WhatsApp tal como le había enseñado Walter Alejandro, su hijo de 12 años. El audio con destino a Natalio, entre lágrimas, le decía: "Usted me ha cambiado la vida, amigo. He tenido una vida muy sufrida. Y usted me ha cambiado la vida, todo fue a gracias a vos. Siempre se lo voy a agradecer. Y cualquier duda que tenga usted de mí, sólo tiene que preguntarme, amigo", reseña el sitio