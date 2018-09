Una nena amaneció muerta tras un accidente doméstico

Una nena de dos años fue encontrada por su mamá sin vida en la mañana de ayer cuando la fue a despertar. La trágica situación se vivió en una modesta vivienda de Lavalle al 700 en la ciudad santafesina de San Lorenzo.



Una joven de 22 años ayer encontró muerta a su hija, la cual se encontraba durmiendo en la cama junto a ella. La pequeña de dos años, llamada Damaris, había sufrido un golpe en la cabeza el día anterior, según lo informó su mamá, identificada como Gisel C., quien aseguró que le realizó curaciones domésticas, pero por la mañana la pequeña no despertó.



Un médico del Sies, alertado por familiares, llegó a la vivienda de barrio Villa Felisa, y constató que la beba se encontraba ya sin vida, dándose participación a personal policial de la Comisaria 1ª de San Lorenzo, junto al fiscal de turno Leandro Lucente.



Cuando arribaron, se encontraron en la cama de dos plazas a la mamá con la pequeña en sus brazos. La mujer expresó que se despertó a las 7 y notó a su hija en ese estado, y que en la jornada de este miércoles había sufrido una caída mientras jugaba lo que podría haber derivado en la consecuencia fatal.



El fiscal Lucente indicó a LaCapital que "no queda otra cuestión que esperar la autopsia". También se supo que el médico policial no había constatado a simple vista que la niña hubiera sufrido una acción violenta o un golpe con un objeto contundente. Los familiares también señalaron que la nena sufría de púrpura, un trastorno autoinmune que puede afectar la coagulación de la sangre.



"Estoy a la espera de lo que me diga el forense ?señaló el fiscal?, lo que sí podemos decir es que la chica tuvo un golpe, no fue llevada al médico y hoy (por ayer) se la encontró fallecida, pero no sabemos qué paso". Según algunas versiones, la nena se habría caído de la cama, de una altura de unos 60 centímetros. Allí se habría lastimado la boca, la frente y parte del pómulo, y de inmediato fue atendida por su mamá. Como luego se presentaba normal, la mujer decidió no llevarla al médico, y según reveló una fuente policial jugó hasta últimas horas del miércoles junto a su mamá. Trascendió que las primeras complicaciones se presentaron por la noche cuando la niña se despertó con vómitos, la mamá la calmó y la niña se volvió a dormir.



La Capital.